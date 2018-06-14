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В Сумській області попрощалися з 21-річним бійцем, що загинув на Донбасі (фото)

STYLERLIFE        14.06.2018 - 09:43
Колаж РБК-Україна
Колаж РБК-Україна

Герой загинув 6 червня під час виконання бойового завдання

13 червня, в селі Підопригори Лебединського району Сумської області попрощалися з українським воїном Степаном Литковцем, який загинув на Донбасі.

Герой загинув 6 червня під час виконання бойового завдання.

Фото: Степан Литковець (facebook.com/Лебединськарайоннадержавна адміністрація)

"Литковець Степан Леонідович був призваний Сумським військовим комісаріатом, проходив службу на посаді стрілка зенітно-ракетного взводу. Під час несення служби, виконання бойового завдання було виявлено диверсійно-розвідувальну групу, розпочалося бойове зіткнення, в складі групи переслідував ДРГ, отримав поранення несумісні з життям", - повідомив прес-офіцер Сумського обласного військкомату Ігор Скибчик.

Фото: Степан Литковець (facebook.com/oksana.trapezun)

Степан Литковець народився в 1997 році в селі Гарбузівка ​​Лебединського району. Потім разом з родиною переїхав жити в село Підопригори.

У 2017 закінчив Сумський центр профтехосвіти харчових технологій, торгівлі та ресторанних сервісів. Вступив на військову службу за контрактом.

Фото: Степан Литковець (facebook.com/oksana.trapezun)

Служив у 37-му батальйоні територіальної оборони зенітно-ракетного взводу 56-ї окремої механізованої бригади. Хлопцю було 21 рік. У нього залишилась дружина та батьки.

Героя провели в останню путь у с. Підопригори, де проживають його батьки.

Відео: В Сумській області попрощалися з бійцем (youtube.com/UA:СУМИ)

Раніше повідомлялося, що на Донбасі загинув 29-річний боєць "Правого сектора" Олексій Зінов'єв (фото). Зінов'єв пішов на фронт добровольцем. Боєць служив у другій окремій тактичній групі. У загиблого захисника залишилися батьки у Вінниці.

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Теги: погибший, АТО, ООС, Сумская область
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