В Сумской области простились с 21-летним бойцом, который погиб на Донбассе (фото)

Герой погиб 6 июня во время выполнения боевого задания

13 июня, в селе Пидопригоры Лебединского района Сумской области простились с украинским воином Степаном Литковцем, который погиб на Донбассе.

Герой погиб 6 июня во время выполнения боевого задания.

Фото: Степан Литковець (facebook.com/Лебединськарайоннадержавна администрация)

"Литковець Степан Леонидович был призван Сумским военным комиссариатом, проходил службу на должности стрелка зенитно-ракетного взвода. Во время несения службы, выполнение боевого задания было обнаружено диверсионно-разведывательную группу, началось боевое столкновение, в составе группы преследовал ДРГ, получил ранения несовместимые с жизнью", - сообщил пресс-офицер Сумского областного военкомата Игорь Скибчик.

Фото: Степан Литковець (facebook.com/oksana.trapezun)

Степан Литковець родился в 1997 году в селе Гарбузовка Лебединского района. Затем вместе с семьей переехал жить в село Пидопригоры.

В 2017 окончил Сумский центр профтехобразования пищевых технологий, торговли и ресторанных сервисов. Поступил на военную службу по контракту.

Фото: Степан Литковець (facebook.com/oksana.trapezun)

Служил в 37-м батальоне территориальной обороны зенитно-ракетного взвода 56-й отдельной механизированной бригады. Парню было 21 год. У него осталась жена и родители.

Героя провели в последний путь в селе Пидопригоры, где проживают его родители.

Видео: В Сумской области простились с бойцом (youtube.com/UA:СУМИ)

Ранее сообщалось, что на Донбассе погиб 29-летний боец "Правого сектора" Алексей Зиновьев (фото). Зиновьев ушел на фронт добровольцем. Боец служил во второй отдельной тактической группе. У погибшего защитника остались родители в Виннице.

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