У супермаркеті Києва помітили збоченця: спускав штани і притискався до дітей (фото)

Інцидент стався в одному з супермаркетів "Фора" в Солом'янському районі столиці. Чоловік притискався до дітей, які були без супроводу дорослих. Також він знімав штани та показував дітям свої геніталії. за описом очевидців, чоловікові на вигляд близько 50 років.

Йому почали робити зауваження і присоромили, але він кидався на відвідувачів супермаркету з кулаками та матами, а також в цілому поводився дуже агресивно.

Очевидці події повідомили про інцидент охоронцям супермаркету"Фора".

"Увага! Людина на фото несе небезпеку! У магазинах притискається до дітей будь-якого віку, коли поруч немає дорослих, знімає штани та показує свої принади. На зауваження кидався з кулаками та матами. Випадок стався в магазині "Фора" на Курській. Охорона повідомлена", - йдеться в повідомленні.

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У поліції дали коментар з приводу інциденту для видання "Сьогодні" і розповіли, що ніяких сигналів до них не надходило – ні від охорони супермаркету, ні від місцевих жителів.

"Сьогодні подібних викликів до поліції Солом'янського району не надходило. Ми перевіримо, чи були скарги на дії чоловіка в інші дні", - повідомили в поліції та додали, що можливо Охорона супермаркету отримала сигнал від покупців, але не стала звертатися в поліцію.