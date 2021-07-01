В супермаркете Киева заметили извращенца: спускал штаны и прижимался к детям (фото)

Инцидент произошел в одном из супермаркетов "Фора" в Соломенском районе столицы. Мужчина прижимался к детям, которые были без сопровождения взрослых. Также он снимал штаны и показывал детям свои гениталии. по описанию очевидцев, мужчине на вид около 50 лет.

Ему начали делать замечания и пристыдили, но он кидался на посетителей супермаркета с кулаками и матами, а также в целом вел себя очень агрессивно.

Очевидцы происшествия сообщили об инциденте охранникам супермаркета "Фора".

"Внимание! Человек на фото несет опасность! В магазинах прижимается к детям любого возраста, когда рядом нет взрослых, снимает штаны и показывает свои прелести. На замечания кидался с кулаками и матами. Случай произошел в магазине "Фора" на Курской. Охрана уведомлена", - говорится в сообщении.

В супермаркете Киева заметили мужчину, который прижимается к детям

В полиции дали комментарий по поводу инцидента для издания "Сегодня" и рассказали, что никаких сигналов к ним не поступало – ни от охраны супермаркета, ни от местных жителей.

"Сегодня подобных вызовов в полицию Соломенского района не поступало. Мы проверим, были ли жалобы на действия мужчины в другие дни", - сообщили в полиции и добавили, что возможно охрана супермаркета получила сигнал от покупателей, но не стала обращаться в полицию.