Супрун зруйнувала міф про здорове харчування

Уляна Супрун постійно наголошує на важливості здорового харчування. Однак користувачі мережі часто гнівно відповідають очільниці МОЗ, що, мовляв, легко говорити, якщо є гроші, бо здорове харчування - це дуже дорого. Тому Супрун вирішила зруйнувати міф про дороговизну правильного харчування, опублікувавши на своїй Facebook-сторінці підбірку недорогих, але надзвичайно корисних продуктів.

В. о. міністра охорони здоров'я вкотре порадила їсти побільше овочів, яких в Україні вдосталь цілий рік. А ті овочі, які вирощуються в нашій країні цілком доступні, - вважає Супрун.

Уляна Супрун пропонує перелік доступних і корисних продуктів, орієнтовні страви, які можна з них приготувати та приблизну вартість.



Морква - це чудове джерело про-вітаміну А, потрібного для зору, імунітету, краси шкіри і боротьби з вільними радикалами. Цей овоч можна їcти сирим, запікати, тушкувати, додавати до каш, супів і навіть випічки. Ціна - до 15 грн/кг.

Буряк містить бетаїн - сполуку, потрібну для правильного обміну жирів. Його можна готувати з горіхами, чорносливом, яблуками, пекти, готувати на пару та чавити з нього сік. Ціна - до 15 грн/кг.

Супрун розповіла про доступні продукти для здорового харчування (фото: facebook.com/ulanasuprun)

Кольрабі - джерело клітковини і вітаміну С, Чудово поєднується із морквою, яблуками та сметаною. Ціна - до 30 грн/кг.

Селера і пастернак містять клітковини інуліну, мають чудовий смак і ціну. Той самий батат, який так люблять проповідники ЗСЖ, набагато дорожчий за ці корнеплоди. Ціна - 25 і 45 грн/кг.

Цибуля, в тому числі порей і зелена, є джерелом олігосахаридів, за які дуже подякує кишкова мікрофлора. Також у цибулі багато сірковмісних сполук, а сірка потрібна для синтезу глутатіону (борця із вільними радикалами і отрутами). Цибуля буде така само поживна, якщо її їсти печену чи тушковану, а не свіжу. Ціна від 10 грн/кг.

Гарбуз корисний каротиноїдами. При чому він корисний абсолютно весь, від насіння до соковитої серединки, з якої можна робити супи, каші, оладки, запіканки та печиво. Ціна від 15 до 20 грн/кг.

Капуста, за словами Супрун, це справжній скарб. Білокачанна капуста багата на кальцій, який добре засвоюється, а її сірковмісні сполуки сульфорафани активують печінкову систему знешкодження. Квашена капуста містить ще й молочну кислоту (пребіотик) та молочнокислі бактерії (пробіотик). Ціна від 10 до 20 грн/кг.





Супрун розповіла про доступні продукти для здорового харчування (фото: facebook.com/ulanasuprun)

Щодо м'яса, за словами Супрун, краще обирати продукти в їх первісному вигляді, а не в переробленому, як ковбаса чи сосиски. До того ж, - пише Супрун, - це дешевше.



"100 грамів навіть добірної яловичини, в якій багато заліза, цинку та незамінних амінокислот, карнітину і таурину, коштує менше, ніж 100 грамів поганеньких сосисок", - пише виконувач обов'язків міністра охорони здоров'я.



Риба - це головне джерело всіх омега-3 поліненасичених жирних кислот. Саме споживання риби, а не добавок, знижує ризик деменції, серцево-судинних хвороб та хронічного запалення. При цьому рибу достатньо споживати двічі на тиждень. Одна велика порція риби обійдеться в 30-50 гривень.

Супрун радить обирати скумбрію, хека й оселедця, а не вартісного лосося.

Супрун розповіла про доступні продукти для здорового харчування (фото: facebook.com/ulanasuprun)

Нещодавно Уляна Супрун висловила свою думку щодо платної медицини. Вона вважає, що приватний бізнес може нести користь для суспільства.

Також ми писали про те, що нещодавно в. о. голови Моз Уляна Супрун розповіла батькам, як допомогти дітям у разі отруєння побутовою хімією.

Нагадаємо, що Супрун висловилася щодо інсульту у Емілії Кларк - відомої актриси, яка зіграла роль у "Іграх престолів".