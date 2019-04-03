Супрун разрушила миф о здоровом питании

Уляна Супрун постоянно подчеркивает важность здорового питания. Однако пользователи сети часто гневно отвечают главе Минздрава, что, мол, легко говорить, если есть деньги, потому что здоровое питание - это очень дорого. Поэтому Супрун решила разрушить миф о дороговизне правильного питания, опубликовав на своей Facebook-странице подборку недорогих, но очень полезных продуктов.

И. о. министра здравоохранения в очередной раз посоветовала есть побольше овощей, которых в Украине предостаточно круглый год. А те овощи, которые выращиваются в нашей стране вполне доступны, - считает Супрун.

Уляна Супрун предлагает список доступных и полезных продуктов, примерные блюда, которые можно из них приготовить, и ориентировочную стоимость.



Морковь - это отличный источник про-витамина А, нужного для зрения, иммунитета, красоты кожи и борьбы со свободными радикалами. Этот овощ можно есть сырым, запекать, тушить, добавлять к кашам, супам и даже выпечке. Цена - до 15 грн/кг.

Свекла содержит бетаин - соединение, нужное для правильного обмена жиров. Ее можно готовить с орехами, черносливом, яблоками, печь, готовить на пару и давить из нее сок. Цена - до 15 грн/кг.

Супрун рассказала о доступных продуктах для здорового питания (фото: facebook.com/ulanasuprun)

Кольраби - источник клетчатки и витамина С, Прекрасно сочетается с морковью, яблоками и сметаной. Цена - до 30 грн/кг.

Сельдерей и пастернак содержат клетчатки инулина, имеют замечательный вкус и цену. Тот самый батат, который так любят проповедники ЗОЖ, намного дороже этих корнеплодов. Цена - 25 и 45 грн/кг.

Лук, в том числе порей и зеленый, являются источником олигосахаридов, за которые очень поблагодарит кишечная микрофлора. Также у лука много серосодержащих соединений, а сера нужна для синтеза глутатиона (борца со свободными радикалами и ядами). Лук будет таким же полезным, если его есть печеным или тушеным, а не свежим. Цена от 10 грн/кг.

Тыква полезна каротиноидами. При чем она полезна абсолютно вся, от семян до сочной серединки, с которой можно делать супы, каши, оладьи, запеканки и печенье. Цена от 15 до 20 грн/кг.

Капуста, по словам Супрун, это настоящий клад. Белокочанная капуста богата на кальций, который хорошо усваивается, а ее серосодержащие соединения сульфорафаны активируют печеночную систему обезвреживания. Квашеная капуста содержит еще и молочную кислоту (пребиотик) и молочнокислые бактерии (пробиотик). Цена от 10 до 20 грн/кг.





Супрун рассказала о доступных продуктах для здорового питания (фото: facebook.com/ulanasuprun)

Относительно мяса, по словам Супрун, лучше выбирать продукты в их первозданном виде, а не в переделанном, как колбаса или сосиски. К тому же, - пишет Супрун, - это дешевле.



"100 граммов даже отборной говядины, в которой много железа, цинка и незаменимых аминокислот, карнитина и таурина, стоит меньше, чем 100 граммов плохеньких сосисок", - пишет исполняющая обязанности министра здравоохранения.



Рыба - это главный источник всех омега-3 полиненасыщенных жирных кислот. Именно потребление рыбы, а не добавок, снижает риск деменции, сердечно-сосудистых болезней и хронического воспаления. При этом рыбу достаточно употреблять дважды в неделю. Одна большая порция рыбы обойдется в 30-50 гривен.

Супрун советует выбирать скумбрию, хека и сельдь, а не дорогостоящего лосося.

Супрун рассказала о доступных продуктах для здорового питания (фото: facebook.com/ulanasuprun)

Недавно Уляна Супрун высказала свое мнение о платной медицине. Она считает, что частный бизнес может нести пользу для общества.

Также мы писали о том, что недавно и. о. главы Минздрава Уляна Супрун рассказала родителям, как помочь детям в случае отравления бытовой химией.

Напомним, что Супрун высказалась насчет инсульта у Эмилии Кларк - известной актрисы, которая сыграла роль в "Играх престолов".