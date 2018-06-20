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Свекруха працівниці Рава-Руської митниці стала власницею Rolls-Royce

STYLERLIFE        20.06.2018 - 18:00
Фото: Rolls-Royce (wikipedia.org/Rolls-Royce_Wraith)
Фото: Rolls-Royce (wikipedia.org/Rolls-Royce_Wraith)

На свекруху працівниці митного поста оформили автомобіль преміум-класу

74-річна Марія Заброварна, яка є свекрухою начальниці Рава-Руської митниці Олесі Заброварної, стала власницею Rolls-Royce Wraith – машини представницького класу. Вартість такого авто становить близько 350 тис. доларів (понад 9 млн гривень). Про це повідомили в Bihus.Info.

Відзначається, що у травні 2018 року цей Rolls-Royce сфотографував журналіст Тарас Седич і виклав у себе на сторінці у Facebook.

"Можна подумати, що власник машини - крутий бізнесмен або депутат, але от так диво: автомобіль зареєстрований на Марію Заброварну...Що ж, я "аплодую" владі та особисто Петру Порошенку, який настільки покращив життя дітям війни, що вони можуть дозволити собі Роллс-Ройси", - прокоментував він у себе в пості. І додав, що у тексті присутня іронія.

Скріншот публікації (facebook.com/taras.seredych)

Раніше прокуратура Львівської області порушила кримінальне провадження за фактом декларування недостовірних відомостей. За даними матеріалів справи, працівниця митниці не вказала, що володіє 1/3 будинку площею 368 квадратних метрів і одним нежитловим приміщенням у Львові.

Нагадаємо, в Вінницькій області лікар вимагав гроші у вагітної жінки.

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Теги: таможня, Роллс-Ройс, декларации
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