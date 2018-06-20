Свекровь работницы Рава-Русской таможни стала владелицей Rolls-Royce

На свекровь работницы таможенного поста оформили автомобиль премиум-класса

74-летняя Мария Заброварная, которая является свекровью начальницы Рава-Русской таможни Олеси Заброварной, стала владелицей Rolls-Royce Wraith -– машины представительского класса. Стоимость такого авто составляет около 350 тыс. долларов (более 9 млн гривен). Об этом сообщает Bihus.Info.

Отмечается, что в мае 2018 года этот Rolls-Royce сфотографировал журналист Тарас Седич и выложил у себя на странице в Facebook.

"Можно подумать, что владелец машины - крутой бизнесмен или депутат, но вот чудо: автомобиль зарегистрирован на Марию Заброварную…Что ж, я "аплодирую" власти и лично Петру Порошено, который настолько улучшил жизнь детям войны, что они могут позволить себе Роллс-Ройсы", - прокомментировал он у себя в посте и добавил, что в тексте присутствует ирония.

Скриншот публикации (facebook.com/taras.seredych)

Ранее прокуратура Львовской области возбудила уголовное производство по факту декларирования недостоверных сведений. По данным материалов дела, работница таможни не указала, что владеет 1/3 дома площадью в 368 квадратных метров и одним нежилым помещением во Львове.

Напомним, в Винницой области врач требовал деньги у беременной женщины.

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