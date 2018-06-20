Социальные страницы
Курсы валют
USD
26.5
Курс доллара
Покупка 26.17
Продажа 26.5
Межбанк ASK 26.4
Межбанк BID 26.36
НБУ 2647.59
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
30.88
Курс евро
Покупка 30.18
Продажа 30.88
Межбанк ASK 30.58
Межбанк BID 30.54
НБУ 3065.38
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.27
Курс рубля
Покупка 3.86
Продажа 4.27
НБУ 4.16
Форекс EUR/USD 1.2473
USD
26.5
Курс доллара
Покупка 26.17
Продажа 26.5
Межбанк ASK 26.4
Межбанк BID 26.36
НБУ 2647.59
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
30.88
Курс евро
Покупка 30.18
Продажа 30.88
Межбанк ASK 30.58
Межбанк BID 30.54
НБУ 3065.38
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.27
Курс рубля
Покупка 3.86
Продажа 4.27
НБУ 4.16
Форекс EUR/USD 1.2473
News
АПК
Daily
Мнения
Лонгриды
Styler
Интервью

Свекровь работницы Рава-Русской таможни стала владелицей Rolls-Royce

STYLERLIFE        20.06.2018 - 18:00
Фото: Rolls-Royce (wikipedia.org/Rolls-Royce_Wraith)
Фото: Rolls-Royce (wikipedia.org/Rolls-Royce_Wraith)

На свекровь работницы таможенного поста оформили автомобиль премиум-класса

74-летняя Мария Заброварная, которая является свекровью начальницы Рава-Русской таможни Олеси Заброварной, стала владелицей Rolls-Royce Wraith -– машины представительского класса. Стоимость такого авто составляет около 350 тыс. долларов (более 9 млн гривен). Об этом сообщает Bihus.Info

Отмечается, что в мае 2018 года этот Rolls-Royce сфотографировал журналист Тарас Седич и выложил у себя на странице в Facebook.

"Можно подумать, что владелец машины - крутой бизнесмен или депутат, но вот чудо: автомобиль зарегистрирован на Марию Заброварную…Что ж, я "аплодирую" власти и лично Петру Порошено, который настолько улучшил жизнь детям войны, что они могут позволить себе Роллс-Ройсы", - прокомментировал он у себя в посте и добавил, что в тексте присутствует ирония.

Скриншот публикации (facebook.com/taras.seredych)

Ранее прокуратура Львовской области возбудила уголовное производство по факту декларирования недостоверных сведений. По данным материалов дела, работница таможни не указала, что владеет 1/3 дома площадью в 368 квадратных метров и одним нежилым помещением во Львове. 

Напомним, в Винницой области врач требовал деньги у беременной женщины.

Рекомендуем к просмотру: 

Видео: Что вы не знали об Ульяне Супрун?

Стали известно, у кого из нардепов больше всего шуб В Киеве сотруднице коммунальной службы подарили Tesla за 50 тыс. грн
Теги: таможня, Роллс-Ройс, декларации
"Нелюди!": травести-дива Монро высказалась о противниках КиевПрайда
"Нет совести никакой": сеть ужаснул вагон поезда "Укрзализныци" (фото)
Девушка сгорела заживо: на трассе Киев-Харьков произошло смертельное ДТП (фото)
В Киеве памятник возле МВД разукрасили в цвета ЛГБТ (фото)
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь