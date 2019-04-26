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Свіжі овочі та фрукти: експерти розповіли, як позбутися нітратів

STYLERЖиття    26.04.2019 - 14:25
Свіжі овочі та фрукти: експерти розповіли, як позбутися нітратів
В овочах і фруктах можуть бути нітрати (Колаж РБК-Україна)

Фахівці пояснили, в яких овочах і фруктах можуть міститися нітрати

В Україні починається період, коли на полицях супермаркетів та на ринках стали з'являтися ранні овочі і фрукти. Більшість з них вирощують у теплиці або привозять з-за кордону, а це загрожує тим, що в корисних продуктах можуть бути нітрати. Як розпізнати неякісні овочі і фрукти, а також, як позбутися нітратів у них, пише видання "Вести".

Виявляється, не всі рослини і плоди накопичують нітрати однаково. Чим більше розмір плоду – тим більше в ньому шкідливих речовин, так як свою масу вони отримують саме за рахунок цих речовин. Найбільше накопичують нітрати: диня, кавун, картопля, листовий салат, чорна редька, щавель, шпинат, білокачанна капуста, морква, буряк, редис, селера. Найменше шкідливих речовин зустрічається у вишні, яблуках, бобах, квасолі і сливах.

Свіжі овочі та фрукти: експерти розповіли, як позбутися нітратів

В ранніх овочах і фруктах можуть бути нітрати (pixabay.com)

Експерти розповіли, як можна знизити кількість нітратів і пестицидів, які можуть міститися в ранніх овочах та фруктах:

  • Додати в тазик з водою сік половини лимона і одну чайну ложку морської солі. Цим складом помити овочі та фрукти. Така вода ефективно видаляє наліт.
  • Після обробки розчином, зрізати і видалити ті частини, в яких можуть накопичуватися шкідливі речовини – вершки, корінці і шкірку.
  • Молоду картоплю варто замочити в холодній воді і при очищенні потрібно зрізати повністю всі позеленілі частини. Також варто вчинити і з морквою. В зелених плямах міститься отруйна речовина соланін.
  • Овочі і фрукти можна звільнити від значної частини нітратів, якщо замочити на 15-20 хвилин у холодній воді. Особливо цей спосіб підходить для листової зелені. А ось коренеплоди і капусту перед замочуванням варто нарізати шматочками.
  • Кількість нітратів знижує і обробка продуктів – варіння, смаження. Запікання і приготування на пару. Є один нюанс – відвар потрібно злити відразу після приготування, а тільки після цього солити страву. Смаження вбиває нітрати всього на 10%.
  • Перед тим, як вживати ранні овочі або фрукти, варто прийняти вітамін С, оскільки він не дає накопичуватися нітратам в організмі.
  • Салати або овочі перед приготуванням можна збризкувати гранатовим соком або лимонною кислотою – вони мають властивість знешкоджувати нітратні сполуки.
  • Не зберігайте розморожені овочі, свіжі салати і соки в холодильнику більше доби, так як при зміні температури і довгому зберіганні нітрати мають властивість перетворюватися на нітрити – небезпечні канцерогенні речовини.
  • Будь-які овочі і фрукти не варто зберігати в холодильнику більше декількох днів, так як вони втрачають свої вітаміни.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що експерти попередили про небезпеку, яка може бути у ранній полуниці.

А також розповідали про те, що українцям робити з простроченими продуктами.

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