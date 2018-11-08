Священик провів анкетування 12-річних учнів про ставлення до сексу до шлюбу

Фото: колаж РБК-Україна

У соцмережі взялися жваво обговорювати тему статевого виховання в школах дітей цієї вікової категорії

В одній зі шкіл священик, який веде предмет "християнська етика", запропонував восьмикласникам заповнити анкету про їх ставлення до сексу до шлюбу. Про таке статевому вихованні повідомили в співтоваристві "Батьки SOS" на сторінці в соцмережі Facebook, також опублікувавши фото самого опитувальника.

"Сьогодні я втратила дар мови, коли мені довелося прочитати посилання від мами моєї племинницы. Дитина навчається у 8 класі, хоча в школу пішла в 5,5 років (зараз дитині повних 12 років.) Навчається дитина в класі, де є такий предмет, як християнська етика, яка проводиться в школі місцевий священик. Я не буду голослівною, просто запропоную на ваш розсуд анкету цього служителя церкви дітям, яким 12 років. Може я чогось не розумію... Дайте пораду", - написала Мар'яна Литвинюк.

В анкеті учням задаються питання про статеві відносини і пропонуються варіанти відповідей.

Скрін: Facebook-сторінка спільноти Батьки SOS

"На вашу думку, статеві стосунки до шлюбу: 1) неприпустимі у жодному випадку, 2) допустимі, якщо партнери люблять одне одного, 3) не знаю

Чому, на вашу думку, люди вступають у статеві стосунки до шлюбу?: 1) щоб перевірити, чи підходять одне одному статево, 2) щоб довести свою любов, 3) щоб поважали однолітки, 4) ваш варіант відповіді

Як ви ставитеся до сумісного проживання хлопця і дівчини без шлюбу?: 1) нормально, якщо вони кохають одне одного, 2) я це не схвалюю, 3) нейтрально

Як би ви потавилися до того, що наречений/наречена мав/мала статеві стосунки до зустрічі з вами?: 1) позитивно, оскільки це корисний досвід, 2) я б хотів/хотіла, щоб він/вона був/була незайманим/-ою, 3) для мене це не має значення

Де ви найчастіше зустрічаєте інформацію про статевість людини?: 1) інтернет, 2) телебачення, 3) спілкування з друзями, 4) спілкування з батьками, 5) спілкування з вчителями, 6) інше

І так далі... про стосунки між батьками, про молитви тощо.

Скрін: Facebook-сторінка спільноти Батьки SOS

У коментарях до повідомлення користувачі соцмережі почали жваво обговорювати тему статевого виховання в школах дітей цієї вікової категорії і доцільність проведення такого опитування церковним діячем:

"Тут є два окремих питання - 1) доцільність такого уроку в школі і відвідування його саме вашої племінницею, і 2) доречність питань для цієї вікової категорії На перше питання відповісти собі самі, тому що ми не знаємо. Що стосується 2-го питання, то, НМД, вік близько 13 років є нормальним для обговорення цієї тематики...";

"Питання для цього віку нормальні, але якого фіга їх задає священик? Він не має право анкетувати на такі теми. Реально, як збірник інфо педофіла";

"Почнемо з того, що опитування маніпулятивне і не розкриває нормально всі опції. Воно змішує дві речі - релігію і сексуальне життя. Воно свідомо опускає низку опцій, що не вкладаються в т. н. "християнську мораль"";

"Тут щось не то, можливо це тести по ОБЖ?";

"А те, що діти 12-14 років вже вагітні через незнання елементарних речей і цікавості, нікого не дивує?"...

Скрін: Facebook-сторінка спільноти Батьки SOS

Раніше повідомлялося, що український ведучий та шоу-мен Сергій Притула більше за, ніж проти введення в школах окремого предмету або факультативу на тему статевого виховання підлітків.

Також ми писали про те, що американська акторка Джессіка Біл розповіла, що вже зайнялася статевим вихованням свого дворічного сина.

Додамо, що нещодавно папа Римський Франциск заявив, що секс і пристрасна любов – це божий дар, а не табу.

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Відео: РБК-Україна