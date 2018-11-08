Священник провел анкетирование 12-летних учеников про отношение к сексу до брака

Фото: коллаж РБК-Украина

В соцсети принялись живо обсуждать тему полового воспитания в школах детей этой возрастной категории

В одной из школ священник, который ведет предмет "христианская этика", предложил восьмиклассникам заполнить анкету про их отношение к сексу до брака. О таком половом воспитании сообщили в сообществе "Родители SOS" на странице в соцсети Facebook, также опубликовав фото самого опросника.

"Сегодня я потеряла дар речи, когда мне пришлось прочитать ссылки от мамы моей племинницы. Ребенок учится в 8 классе, хотя в школу пошла в 5,5 лет (сейчас ребенку полных 12 лет.) Учится ребенок в классе, где есть такой предмет, как христианская этика, проводимая в школе местный священник. Я не буду голословной, просто предложу на ваше усмотрение анкету этого служителя церкви детям, которым 12 лет. Может я чего-то не понимаю... Дайте совет", - написала Марьяна Литвинюк.

В анкете ученикам задаются вопросы про половые отношения и предлагаются варианты ответов.

Скрин: Facebook-страница сообщества Родители SOS

"По вашему мнению, половые отношения до брака: 1) недопустимы ни в коем случае, 2) допустимы, если партнеры любят друг друга, 3) не знаю

Почему, по вашему мнению, люди вступают в половые отношения до брака?: 1) чтобы проверить, подходят ли друг другу в половом отношении, 2) чтобы доказать свою любовь, 3) чтобы уважали сверстники, 4) ваш вариант ответа

Как вы относитесь к совместному проживанию парня и девушки без брака?: 1) это нормально, если они любят друг друга, 2) я это не одобряю, 3) нейтрально

Как бы вы потавилися к тому, что жених/невеста имел/имела половые отношения до встречи с вами?: 1) положительно, поскольку это полезный опыт, 2) я бы хотел/хотела, чтобы он/она был/была девственником/-цей, 3) для меня это не имеет значения

Где вы чаще всего встречаете информацию про сексуальность человека?: 1) интернет, 2) телевидение, 3) общение с друзьями, 4) общение с родителями, 5) общения с учителями, 6) другое

И так далее... про отношения между родителями, о молитвах и тому подобное.

Скрин: Facebook-страница сообщества Родители SOS

В комментариях к сообщению пользователи соцсети принялись живо обсуждать тему полового воспитания в школах детей этой возрастной категории и целесообразности проведения такого опроса церковным деятелем:

"Здесь есть два отдельных вопроса - 1) целесообразность такого урока в школе и посещение его именно вашей племянницей, и 2) уместность вопросов для этой возрастной категории. На первый вопрос ответьте себе сами, потому что мы не знаем. Что касается 2-го вопроса, то, НМД, возраст около 13 лет является нормальным для обсуждения этой тематики...";

"Вопросы для этого возраста нормальные, но какого фига их задает священник? Он не имеет право анкетировать на такие темы. Реально, как зборник инфо педофила";

"Начнем с того, что опрос манипулятивный и не раскрывает нормально все опции. Он смешивает две вещи - религию и сексуальную жизнь. Он сознательно опускает ряд опций, не вкладывающихся в т.н. "христианскую мораль"";

"Здесь что-то не то, возможно это тесты по ОБЖ?";

"А то, что дети в 12-14 лет уже беременные, по незнанию элементарных вещей и любопытства, никого не удивляет?"...

Скрин: Facebook-страница сообщества Родители SOS

Ранее сообщалось, что украинский ведущий и шоу-мен Сергей Притула больше за, нежели против введения в школах отдельного предмета или факультатива по теме полового воспитания подростков.

Также мы писали о том, что американская актриса Джессика Бил рассказала, что уже занялась половым воспитанием своего двухлетнего сына.

Добавим, что недавно папа Римский Франциск заявил, что секс и страстная любовь – это божий дар, а не табу.

Смотрите также:

Видео: РБК-Украина