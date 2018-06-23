Священик вдарив малюка під час хрещення: відео інциденту

Священик не стримався і дав ляпаса немовляті

Розгніваний священик дав дитині ляпаса під час хрещення. Інцидент імовірно стався у Франції, так як священнослужитель розмовляв французькою мовою. Про це передає Daily Mail.

Нещодавно в мережу потрапив відеозапис, на якому чітко видно, як служитель церкви дає ляпаса плачучій дитини.

Видно, що священик явно вийшов з себе. Шоковані батьки спробували вирвати дитину з рук служителів. Це їм вдалося не відразу.

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Відео: Священик вдарив немовля (dailymail.co.uk)

За кілька хвилин до удару священик звертався до немовляти, намагаючись його заспокоїти. За кадром чути обурені голоси публіки.

Нагадаємо, у Рівненській області "побожний" злодій перехрестився перш ніж пограбувати церкву.

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