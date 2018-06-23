Социальные страницы
Курсы валют
USD
26.35
Курс доллара
Покупка 25.91
Продажа 26.35
Межбанк ASK 26.26
Межбанк BID 26.23
НБУ 2632.96
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
32.48
Курс евро
Покупка 31.83
Продажа 32.48
Межбанк ASK 30.38
Межбанк BID 30.35
НБУ 3240.64
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.64
Курс рубля
Покупка 4.24
Продажа 4.64
НБУ 4.58
Форекс EUR/USD 1.2473
USD
26.35
Курс доллара
Покупка 25.91
Продажа 26.35
Межбанк ASK 26.26
Межбанк BID 26.23
НБУ 2632.96
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
32.48
Курс евро
Покупка 31.83
Продажа 32.48
Межбанк ASK 30.38
Межбанк BID 30.35
НБУ 3240.64
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.64
Курс рубля
Покупка 4.24
Продажа 4.64
НБУ 4.58
Форекс EUR/USD 1.2473
News
АПК
Daily
Мнения
Лонгриды
Styler
Интервью

Священник ударил плачущего малыша во время крещения: видео инцидента

STYLERLIFE        23.06.2018 - 05:36
Иллюстративное фото (pixabay.com/srsusan)
Иллюстративное фото (pixabay.com/srsusan)

Священник не сдержался и дал пощечину младенцу

Разгневанный священник дал ребенку пощечину во время крещения. Инцидент предположительно произошел во Франции, так как священнослужитель разговаривал на французском языке. Об этом передает Daily Mail.

Недавно в сеть попала видеозапись, на которой четко видно, как служитель церкви дает пощечину плачущему младенцу.

Видно, что священник явно вышел из себя. Шокированные родители попытались вырвать ребенка из рук служителя. Это им сделать удалось не сразу.

Видео: Священник ударил младенца (dailymail.co.uk)

За несколько минут до удара священник обращался к младенцу, пытаясь его успокоить. За кадром слышны возмущенные голоса публики.

Напомним, в Ровенской области "набожный" вор перекрестился, прежде чем ограбить церковь.

Рекомендуем к просмотру: 

Видео: Люди тонут молча

"Православие головного мозга": сеть возмутил священник РПЦ с автоматом (видео) Польский священник, которому запретили въезд в Украину, попал в базу "Миротворца"
Теги: франция, священник, младенец
"Гей-парад в Киеве": "Квартал 95" показал альтернативную версию прайда (видео)
Держалась за утонувшего отца: в Запорожской области спасли из моря маленькую девочку
Церковные обряды: стало известно, сколько стоят крестины и венчание в Киеве
"Разнести в пух и прах": Кикабидзе предсказал скорый распад России
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь