Священник ударил плачущего малыша во время крещения: видео инцидента

Священник не сдержался и дал пощечину младенцу

Разгневанный священник дал ребенку пощечину во время крещения. Инцидент предположительно произошел во Франции, так как священнослужитель разговаривал на французском языке. Об этом передает Daily Mail.

Недавно в сеть попала видеозапись, на которой четко видно, как служитель церкви дает пощечину плачущему младенцу.

Видно, что священник явно вышел из себя. Шокированные родители попытались вырвать ребенка из рук служителя. Это им сделать удалось не сразу.

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Видео: Священник ударил младенца (dailymail.co.uk)

За несколько минут до удара священник обращался к младенцу, пытаясь его успокоить. За кадром слышны возмущенные голоса публики.

Напомним, в Ровенской области "набожный" вор перекрестился, прежде чем ограбить церковь.

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