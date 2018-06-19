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В Ровенской области "набожный" вор перекрестился, прежде чем ограбить церковь (видео)

STYLERLIFE        19.06.2018 - 17:52

Злоумышленник уже неоднократно попадал в поле зрения правоохранительных органов

В городе Млынов Ровенской области "набожный" вор перекрестился, прежде чем ограбить церковь. Об этом передает пресс-служба полиции региона на своей странице в Facebook, опубликовав видео с воришкой на месте преступления.

На видео с камер наблюдения видно, как 50-летний житель Млынова сначала крестится перед иконой, а дальше начинает "обчищать" тарелку для пожертвований и церковную лавку. В тот день мужчина украл серебряные крестики, браслеты и статуэтки на общую сумму более тысячи гривен.

Полицейские изъяли часть краденых вещей по месту его жительства. Другие вещи он уже успел продать и обменять на алкоголь.

Известно, что злоумышленник уже неоднократно попадал в поле зрения правоохранительных органов.

Ранее сообщалось, что на Прикарпатье крестьяне и священник поссорились из-за ремонт храма. Местные жители ругаются с священником, который решил обшить старинный деревьевянный храм вагонкой. Крестьяне же хотят сохранить аутентичный вид церкви.

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Теги: ограбление, вор, церковь
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