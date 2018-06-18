"Из церкви делают сауну": на Прикарпатье селяне и священник поссорились из-за ремонта храма

Священник решил обшить старинный деревянный храм вагонкой

На Прикарпатье местные жители ссорятся с священником, который решил обшить старинный деревянный храм вагонкой. Селяне же хотят сохранить аутентичный вид церкви. Об этом передает ТСН.

Местные отмечают, что такой ремонт ускорит разрушение сооружения. Священник со своей стороны замечания людей называет происками дьявола

"Наша церковь построена без единого гвоздя. А сейчас в ней что-то крутят", - говорит жительница с. Волчинец.

"Темная вагонка, будто из нашей церкви делают сауну", - возмущаются селяне.

Местных жителей поддержали специалисты-архитекторы, которые возмущаются, что несмотря на то, что церковь в Волчинцах - памятник деревянной архитектуры, о ее ремонте их никто не предупредил.

"К нам никто не обращался. К таким вещам нужно подходить осмысленно, взвешивать все факторы, которые могут влиять на техническое состояние здания", - говорит руководитель отдела охраны культурного наследия Ивано-Франковска Владимир Идак.

Однако священник в свою очередь говорит, что росписи храма сделаны 60 лет назад, поэтому ценности не имеют.

Известно, что сельсовет выделил 100 тысяч гривен и закупил вагонку из натурального дерева.

"Эта доска сделана по специальной технологии, чтобы не коряжилась, не кружилась, чтобы имела соответствующую влажность", - говорит сельский председатель с. Волчинец Михаил Назар.

Священник говорит, что не собирается отступать и сделает задуманное.

"Для священника не является законом, что говорит мэр города и даже президент, закон для священника есть владыка. Владыка дал благословение", - уверяет священник.

Впрочем, священник выдает желаемое за действительное, убеждает отец Евгений, эксперт, которого архиепископ Ивано-Франковский Украинской греко-католической церкви попросил уладить волчинецккий скандал, ведь он в свое время изучал искусство в Риме.

В свою очередь представитель епархии заявил, что проблему будет изучать специальная комиссия, которая приедет в Волчинец на следующей неделе. Церковные и светские эксперты вместе должны рассудить священника и прихожан.

Видео: На Прикарпатье целое село восстало против настоятеля местной церкви (youtube.com/ТСН)

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