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"З церкви роблять сауну": на Прикарпатті селяни і священик посварилися через ремонт храму

STYLERLIFE        18.06.2018 - 22:10

Священик вирішив обшити старовинний дерев'яний храм вагонкою

На Прикарпатті місцеві жителі сваряться з священиком, який вирішив обшити старовинний дерев'яний храм вагонкою. Селяни ж хочуть зберегти автентичний вигляд церкви. Про це передає ТСН.

Місцеві відзначають, що такий ремонт прискорить руйнування споруди. Священик зі свого боку зауваження людей називає підступами диявола

"Наша церква збудована без єдиного цвяха. А зараз в ній щось крутять", - каже мешканка с. Вовчинець.

"Темна вагонка, ніби з нашої церкви роблять сауну", - обурюються селяни.

Місцевих жителів підтримали фахівці-архітектори, які обурюються, що незважаючи на те, що церква в Волчинцах - пам'ятка дерев'яної архітектури, про її ремонті їх ніхто не попередив.

"До нас ніхто не звертався. До таких речей потрібно підходити осмислено, зважувати всі фактори, які можуть впливати на технічний стан будівлі", - говорить керівник відділу охорони культурної спадщини Івано-Франківська Володимир Идак.

Проте священик у свою чергу каже, що розписи храму зроблені 60 років тому, тому цінності не мають.

Відомо, що сільрада виділила 100 тисяч гривень і закупила вагонку з натурального дерева.

"Ця дошка зроблена за спеціальною технологією, щоб не коряжилась, не крутилася, щоб мала відповідну вологість", - каже сільський голова с. Вовчинець Михайло Назар.

Священик каже, що не збирається відступати і зробить задумане.

"Для священика не є законом, що говорить мер міста і навіть президент, закон для священика є владика. Владика дав благословення", - запевняє священик.

Втім, священик видає бажане за дійсне, переконує отець Євген, експерт, якого архієпископ Івано-Франківський Української греко-католицької церкви попросив залагодити волчинецккий скандал, адже він свого часу вивчав мистецтво в Римі.

У свою чергу представник єпархії заявив, що проблему вивчатиме спеціальна комісія, яка приїде в Вовчинець на наступному тижні. Церковні і світські експерти разом повинні розсудити священика і парафіян.

Відео: На Прикарпатті ціле село повстало проти настоятеля місцевої церкви (youtube.com/ТСН)

Раніше повідомлялося, що письменник розповів про священиків УПЦ МП на фронті.

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Теги: УГКЦ, конфликт, пам'ятник, архітектура, церковь
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