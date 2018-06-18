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"Даже отказываются отпевать погибших": писатель рассказал о священников УПЦ МП на фронте

STYLERLIFE        18.06.2018 - 19:39

Писатель подчеркнул, почему церковная тема важна для украинского общества

Народный депутат Украины предыдущих созывов, писатель и общественно-политический деятель Владимир Яворивский рассказал, почему получение Томоса об автокефалии и создание Поместной православной церкви является чрезвычайно важным для украинцев. Также Яворивский отметил, что на фронте среди украинских военных сейчас почти нет священников Московского патриархата. Об этом он рассказал в комментарии на телеканале ZIK.

"Разговоры о восстановлении единой поместной автокефальной церкви начались еще в начале 90-х годов, когда Украина обрела независимость. Тогда же была восстановленна и отреставрированна греко-католическая церковь. Поэтому естественно, что когда нация пробуждается и чувствует себя самостоятельным, то возникает потребность своей церкви", - говорит писатель.

Он отметил, что исторически сложилось так, что как только Украина становилась самостоятельной, сразу речь шла о создании собственной самостоятельной церкви.

Политик отмечает, что сегодня уже заметно невооруженным глазом, что церковные проблемы стали насущными для Украины. Например, когда представители Московского патриархата пренебрежительно относятся к военным, которые воюют на стороне Украины против России или открыто презирают украинскую государственность.

"Сегодня на фронте фактически нет священников Московского патриархата, а есть только представители Киевского. Московский даже отказываться отпевать погибших военных, которых привозят домой в села. Ведь так исторически сложилось, что в селах есть церкви только Московского патриархата. Поэтому сегодня государство имеет очень большую потребность в своей поместной церкви. Также есть эффект войны России против Украины, и если в 1991 году в Константинополе нас слушали, но не хотели слышать, то сегодня, я убежден, нас слышат", - подчеркнул Яворивский.

Видео: Владимир Яворивский (youtube.com/Телеканал ZIK)

Ранее глава УПЦ КП патриарх Филарет рассказал о судьбе Московского патриархата после получения Томоса об автокефалии.

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