"Навіть відмовляються відспівувати загиблих": письменник розповів про священиків УПЦ МП на фронті

Письменник підкреслив, чому церковна тема важлива для українського суспільства

Народний депутат України попередніх скликань, письменник і громадсько-політичний діяч Володимир Яворівський розповів, чому отримання Томосу про автокефалію і створення Помісної православної церкви є надзвичайно важливим для українців. Також Яворівський відзначив, що на фронті серед українських військових зараз майже нема священників Московського патріархату. Про це він розповів в коментарі на телеканалі ZIK.

"Розмови про відновлення єдиної помісної автокефальної церкви почалися ще на початку 90-х років, коли Україна здобула незалежність. Тоді ж була відновлена і реставрована греко-католицька церква. Тому природно, що коли нація пробуджується і почуває себе самостійною, то виникає потреба своєї церкви", - говорить письменник.

Він зазначив, що історично склалося так, що як тільки Україна ставала самостійною, відразу мова йшла про створення власної самостійної церкви.

Політик зазначає, що сьогодні вже помітно неозброєним оком, що церковні проблеми стали нагальними для України. Наприклад, коли представники Московського патріархату зневажливо ставляться до військових, які воюють на боці України проти Росії або відкрито зневажають українську державність.

"Сьогодні на фронті фактично немає священиків Московського патріархату, а є тільки представники Київського. Московський навіть відмовлятися відспівувати загиблих військових, яких привозять додому в села. Адже так історично склалося, що в селах є церкви тільки Московського патріархату. Тому сьогодні держава має дуже велику потребу у своїй помісній церкві. Також є ефект війни Росії проти України, і якщо в 1991 році у Константинополі нас слухали, але не хотіли чути, то сьогодні, я переконаний, нас чують", - підкреслив Яворівський.

Відео: Володимир Яворівський (youtube.com/Телеканал ZIK)

Раніше глава УПЦ КП патріарх Філарет розповів про долю Московського патріархату після отримання Томосу про автокефалію.

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