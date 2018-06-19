В Рівненській області "набожний" злодій перехрестився, перш ніж пограбувати церкву (відео)

Зловмисник вже неодноразово потрапляв у поле зору правоохоронних органів

В місті Млинів Рівненської області "набожний" злодій перехрестився, перш ніж пограбувати церкву. Про це передає прес-служба поліції регіону на своїй сторінці в Facebook, опублікувавши відео зі злодюжкою на місці злочину.

На відео з камер спостереження видно, як 50-річний житель Млинова спочатку хреститься перед іконою, а далі починає "обчищати" тарілку для пожертв та церковну лавку. Того дня чоловік поцупив срібні хрестики, браслети та статуетки на загальну суму понад тисячу гривень.

Поліцейські вилучили частину крадених речей за місцем його проживання. Інші речі він уже встиг продати та обміняти на алкоголь.

Відомо, що зловмисник вже неодноразово потрапляв у поле зору правоохоронних органів.

Раніше повідомлялося, що на Прикарпатті селяни і священик посварилися через ремонт храму. Місцеві жителі сваряться з священиком, який вирішив обшити старовинний дерев'яний храм вагонкою. Селяни ж хочуть зберегти автентичний вигляд церкви.

Марш рівності в Києві