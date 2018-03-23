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Син Жириновського відповів на звинувачення у сексуальних домаганнях, спрямовані на батька

STYLERLIFE        23.03.2018 - 19:50
Фото: Володимир Жириновський (ldpr.ru)
Фото: Володимир Жириновський (ldpr.ru)

За словами сина політика, це образа всієї фракції

Віце-спікер Держдуми, син одіозного лідера ЛДПР Володимира Жириновського Ігор Лебедєв назвав наклепом повідомлення журналіста телеканалу "Теперішній час" Рената Давлетгильдеева про домагання з боку його батька. Про це повідомляє ТАСС.

"Природно, це наклеп! Чергове повідомлення представника незрозумілого для нас інформаційного ресурсу на адресу відомого політика і депутата Державної думи, яка знову-таки є голослівним звинуваченням. Я це розцінюю як образу всієї фракції. Якщо він сказав би це мені у дворі на вулиці, я б дав йому в морду відразу і без розмов", - заявив Лебедєв.

Син політика сказав, що оклеветавший повинен понести за це покарання.

"Ситуація, яка зараз починає розкручуватися (вчора Леонід Слуцький, потім Станіслав Говорухін, сьогодні Володимир Жириновський), - це вже накат не на ЛДПР і тільки депутатів, це більш серйозно. Ми впевнені, що Володимир Вольфович тут не останній, з'явиться ще хто-небудь. Поки парламент не відповість якимось чином на таку діяльність з боку журналістів", - додав син Жириновського.

Як раніше писав Styler, скандального лідера ЛДПР Володимира Жириновського, який погрожував скинути ракети на Україну, звинуватили в сексуальних домаганнях.

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Теги: Володимир Жириновський
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