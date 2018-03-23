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Сын Жириновского ответил на обвинения о сексуальных домогательствах, направленные на отца

STYLERLIFE        23.03.2018 - 19:50
Фото: Владимир Жириновский (ldpr.ru)
Фото: Владимир Жириновский (ldpr.ru)

По словам сына политика, это оскорбление всей фракции

Вице-спикер Госдумы, сын одиозного лидера ЛДПР Владимира Жириновского Игорь Лебедев назвал клеветой сообщения журналиста телеканала "Настоящее время" Рената Давлетгильдеева о домогательствах со стороны его отца. Об этом сообщает ТАСС.

"Естественно, это клевета! Очередное сообщение представителя непонятного для нас информационного ресурса в адрес известного политика и депутата Государственной думы, которое опять-таки является голословным обвинением. Я это расцениваю как оскорбление всей фракции. Если он сказал бы это мне во дворе на улице, я бы дал ему в морду сразу и без разговоров", - заявил Лебедев.

Сын политика сказал, что оклеветавший должен понести за это наказание.

"Ситуация, которая начинает сейчас раскручиваться (вчера Леонид Слуцкий, потом Станислав Говорухин, сегодня Владимир Жириновский), - это уже накат не на ЛДПР и только депутатов, это более серьезно. Мы уверены, что Владимир Вольфович здесь не последний, появится еще кто-нибудь. Пока парламент не ответит каким-либо образом на такую деятельность со стороны журналистов", - добавил сын Жириновского.

Как ранее писал Styler, скандального лидера ЛДПР Владимира Жириновского, который грозился сбросить ракеты на Украину, обвинили в сексуальных домогательствах. 

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Теги: Владимир Жириновский
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