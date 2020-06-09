У Таїланді виявили тіло української журналістки

У Таїланді виявили тіло журналістки Ольги Фролової з Дніпра. Жінка останні шість років проживала там разом з чоловіком і сином. Вона зникла з дому в кінці травня і залишила чоловікові прощальну записку.

Дмитро Фролов повідомив на своїй сторінці у Facebook, що її дружину знайшли мертвою. Він зміг пізнати свою дружину тільки за особистих речей, оскільки обличчя і тіло вже сильно постраждали.

Як розповів Фролов, про зникнення дружини він повідомив в поліцію, але їх робота була малоефективною. На заяву відреагували не відразу і фактично, все що зробила поліція – це перевірила ім'я жінки по базах. Після того, як тіло Ольги було виявлено, поліція стала більш зацікавленою і почала проводити розслідування. Її чоловік впевнений, що це було самогубство.

Ольга Фролова (Фото: facebook.com/dimasfrolov)

"Розслідування про причини смерті тільки почалося, але знаючи її поведінку останні кілька років, медичний діагноз і знаки, які вона подала, коли йшла...Вона зібралася. Попрощалася. І пішла. Про причини я буду думати всю свою решту життя. Вона закінчила свою книгу. Назвала її "Уроборос". Книга українською. Написано від першої особи. Але це художня книга", - написав чоловік Ольги Фролової.

Він процитував слова, які вона написала йому в прощальному посланні 24 травня 2020 року: "Я все ж таки це накорябала, аж не віриться. Дякую, що терпіли мене".

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