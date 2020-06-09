В Таиланде обнаружили тело украинской журналистки

В Таиланде обнаружили тело журналистки Ольги Фроловой из Днепра. Женщина последние шесть лет проживала там вместе с мужем и сыном. Она исчезла из дома в конце мая и оставила мужу прощальную записку.

Дмитрий Фролов сообщил на своей странице в Facebook, что ее супругу обнаружили мертвой. Он смог опознать свою жену только по личным вещам, так как лицо и тело уже сильно пострадали.

Как рассказал Фролов, об исчезновении супруги он сообщил в полицию, но их работа была малоэффективной. На заявление отреагировали не сразу и фактически, все что сделала полиция – это проверила имя женщины по базам. После того, как тело Ольги было обнаружено, полиция стала более заинтересованной и начала проводить расследование. Ее муж уверен, что это было самоубийство.

Ольга Фролова (Фото: facebook.com/dimasfrolov)

"Расследование о причине смерти только началось, но зная ее поведение последние несколько лет, медицинский диагноз и знаки, которые она подала, когда уходила…Она собралась. Попрощалась. И ушла. О причинах я буду думать всю свою оставшуюся жизнь. Она закончила свою книгу. Назвала ее "Уроборос". Книга на украинском. Написано от первого лица. Но это художественная книга", - написал муж Ольги Фроловой.

Он процитировал слова, которые она написала ему в прощальном послании 24 мая 2020 года: "Я все-таки это накорябала, аж не верится. Спасибо, что терпели меня".

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