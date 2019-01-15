У Таїланді суд виніс вирок Насті Рибці та її інтим-тренеру

Фото: колаж РБК-Україна

Фігуранти скандального розгляду визнали провину

У Таїланді у місті Паттайя суд виніс вирок блогерші Анастасії Вашукевич (відома як Настя Рибка) та її "секс-тренеру" Олександру Кирилову (Алексу Леслі) до умовних термінів ув'язнення і фактичного ув'язнення, яке прирівняли до вже відбутого терміну. Про це у вівторок, 15 січня, пише Deutsche Welle з посиланням на РИА "Новости".

Аналогічне судове рішення було прийнято і стосовно ще шести громадянам РФ і Білорусі.

У повідомленні йдеться про те, що всі фігуранти справи визнали свою провину в організації послуг сексуального характеру.

Фото: Настя Рибка (instagram.com-nastya_rybka.ru)

Зазначимо, що це вже друга справа, порушена щодо Насті Рибки. Засідання по першій справі (звинувачення в нелегальній підприємницькій та трудовій діяльності) відбудеться 17 квітня.

Нагадаємо, Настя Рибка відома із розслідування російського опозиційного політика Олексія Навального. Тоді за допомогою публікацій у соцмережі Рибки команда Навального підготувала розслідування, в якому розповідалося, як заступник прем'єр-міністра РФ Сергій Приходько і російський олігарх Олег Дерипаска відпочивають разом на яхті в компанії дівчат із ескорт-послуг.

Також ми писали про те, що Дерипаска відсудив у Вашукевич (Рибки) і "секс-тренера" дівчата (Леслі) по 500 тисяч рублів в якості компенсації за нанесення моральної шкоди. Крім того, суд також зобов'язав дівчину видалити відео і спільні фото з Дерипаскою інтимного характеру, та іншу інформацію про нього, яку дівчина оприлюднила в соцмережі.

Раніше Рибка припустила, що в такий спосіб російські спецслужби намагаються повернути її в РФ, попросила політичного притулку в США.