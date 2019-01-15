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В Таиланде суд вынес приговор Насте Рыбке и ее интим-тренеру

STYLERЖизнь    15.01.2019 - 22:36
В Таиланде суд вынес приговор Насте Рыбке и ее интим-тренеру
Фото: коллаж РБК-Украина

Фигуранты скандального разбирательства признали вину

В Таиланде в городе Паттайя суд вынес приговор блогерше Анастасии Вашукевич (известна как Настя Рыбка) и ее "секс-тренеру" Александру Кириллову (Алексу Лесли) к условным срокам заключения и фактическому заключению, которое приравняли к уже отбытому сроку. Об этом во вторник, 15 января, пишет Deutsche Welle со ссылкой на РИА "Новости".

Аналогичное судебное решение было принято и по отношению к еще шести гражданам РФ и Беларуси.

В сообщении говорится о том, что все фигуранты дела признали свою вину в организации услуг сексуального характера.

В Таиланде суд вынес приговор Насте Рыбке и ее интим-тренеру

Фото: Настя Рыбка (instagram.com-nastya_rybka.ru)

Отметим, что это уже второе дело, возбужденное в отношении Насти Рыбки. Заседание по первому делу (обвинение в нелегальной предпринимательской и трудовой деятельности) состоится 17 апреля.

Напомним, Настя Рыбка известна по расследованию оппозиционного российского политика Алексея Навального. Тогда с помощью публикаций в соцсети Рыбки команда Навального подготовила расследование, в котором рассказывалось, как заместитель премьер-министра РФ Сергей Приходько и российский олигарх Олег Дерипаска отдыхают вместе на яхте в компании девушек из эскорт-услуг.

Также мы писали о том, что Дерипаска отсудил у Вашукевич (Рыбки) и "секс-тренера" девушки (Лесли) по 500 тысяч рублей в качестве компенсации за нанесение морального ущерба. Кроме того, суд также обязал девушку удалить видео и совместные фото с Дерипаской интимного характера, и другую информацию о нем, которую девушка обнародовала в соцсети.

Ранее Рыбка предположила, что в такой способ российские спецслужбы пытаются вернуть ее в РФ, и попросила политического убежища в США

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