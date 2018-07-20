"Таким не місце в поліції": У Чернівецькій області звільнили поліцейських, які побили чоловіка на заправці

Ілюстративне фото (pixabay.com/cocoparisienne)

Співробітники поліції перевірили інформацію з соцмереж, про те, що у побитті чоловіка на станції АЗС брали участь поліцейські

Поліція перевірила, інформацію, що з'явилася раніше в соцмережах про те, що чоловіка на станції АЗС побили співробітники поліції з Буковини. Учасники побиття вже були звільнені. Відео зі звітом та коментарями про виконану роботу опубліковано на YouTube-каналі поліції Чернівецькій області.

Компрометуюче відео було виявлено під час моніторингу соцмереж. Як повідомляється, в інформації, що з'явилася в соцмережах, 28 червня у селі Кути Івано-Франківської області на території автозаправної станції п'яна компанія жорстоко, побила чоловіка. В наслідок цього чоловіка госпіталізували. За попередньою інформацією, в побитті брали участь і поліцейські. Службове розслідування показало, що правоохоронці, а саме — співробітники Вижницького відділення поліції 22 і 27 років, дійсно скоїли протиправні дії. Обидва правопорушника вже звільнені з поліції.

Відео (youtube.com/Полиция Чернівецької області)

"Позиція начальника Буковинської поліції щодо цього приводу жорстка – таким правоохоронцям однозначно не місце в органах поліції", - повідомляється в відео.

За результатами службового розслідування, матеріали будуть направлені в прокуратуру для подальшої кваліфікації правонарушительных дій звільнених поліцейських.

Нагадаємо, що це вже не перший відомий випадок издевательст поліцейських над людьми. Нещодавно в Харкові копи побили чоловіка ногами.

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