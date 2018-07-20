"Таким не место в полиции": В Черновецкой области уволили полицейских, избивших мужчину на заправке

Иллюстративное фото (pixabay.com/cocoparisienne)

Сотрудники полиции проверили информацию из соцсетей, о том, что в избиении мужчины на станции АЗС принимали участие полицейские

Полиция проверила, появившуюся ранее в соцсетях информацию о том, что мужчину на станции АЗС избили сотрудники полиции с Буковины. Участники избиения уже были уволены. Видео с отчетом и комментариями о проделанной работе опубликовано на YouTube-канале полиции Черновецкой области.

Компрометирующее видео было обнаружено во время мониторинга соцсетей. Как сообщается, в инфрмации появившейся в соцсетях, 28 июня в селе Куты Ивано-Франковской области на территории автозаправочной станции пьяная компания жестоко, избила мужчину. В следствие этого мужчину госпитализировали. По предварительной информации, в избиении принимали участие и полицейские. Служебное расследование показало, что правоохранители, а именно — сотрудники Вижницкого отделения полиции 22 и 27 лет, действительно совершили противоправные действия. Оба правонарушителя уже уволены из полиции.

Видео (youtube.com/Полиция Черновецкой области)

"Позиция начальника Буковинской полиции относительно этого повода жесткая – таким правоохранителям однозначно не место в органах полиции", - сообщается в видео.

По результатам служебного расследования, материалы будут направлены в прокуратуру, для дальнейшей квалификации правонарушительных действий уволенных полицейских.

Напомним, что это уже не первый известный случай издевательст полицейских над людьми. Недавно в Харькове копы избили мужчину ногами.

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