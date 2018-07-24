"Там все схвачено": в мережі розповіли про водія, який побив "копа" під Києвом (фото)

Фото: РБК-Україна

Чоловік порушує права пасажирів

Водій маршрутки з Києва до Вишневого Київської області, який побив поліцейського в салоні транспортного засобу, вже не раз був помічений за порушенням прав пасажирів. Про це написали на сторінці "Київ Оперативний" в соцмережі Facebook.

Також в групі розповіли, що поліція не поспішає відкривати на водія кримінальну справу.

"Ще одна історія про того ж водія тієї самої маршрутки #AI9109AE", - зазначили в мережі.

"Тепер розповім свою історію. Було це десь тиждень тому. Маршрутка стояла на кінцевій, тому що набирала людей. Всередині майже нікого не було. Буквально три-чотири людини. В автобус піднялася бабулька. Не встигла вона навіть увійти, як це хамло початок їй хамити, типу "а чого не питаєш, чи є у мене пільгові місця, а раптом тут всі теж пільговики". Потім, коли він уже хотів відправитися в шлях - повернувся в салон і знову почав грубіянити жінці: "я не зрозумів, ти ще тут? Я ж сказав, що місць немає", - розповів очевидець інциденту.

"Довелося заступитися мені. Спочатку він почав вякать щось в стилі "поліцію можеш не викликати, там все схвачено", "господар маршруту така людина" і т. д. Потім він намагався стрибати на мене, але я його швидко посадив на місце. Набридло вже слухати байки про цих покидьків і про те, які вони нормальні люди", - зазначив автор публікації.

Фото: Водій (facebook.com/KyivOperativ)

Фото: Маршрутка (facebook.com/KyivOperativ)

"Тим часом, нам стало відомо, що стосовно вчорашнього побиття тим самим водієм інспектора Патрульної поліції України, Прокуратура Київської області не бажає відкривати справу за ст. 345 КК України (Погроза або насильство щодо працівника правоохоронного органу), спираючись на те, що нібито водій не знав про це. Однак якщо подивитися відео, там чітко чути, як водій по телефону комусь це пояснює", - розповіли в спільноті.

Скріншот поста (facebook.com/KyivOperativ)

Раніше повідомлялося, що під Києвом водій маршрутки побив поліцейського. Опубліковано відео інциденту.

Віртуозні маневри відходів від ДТП (відео: STYLER.rbc.ua)