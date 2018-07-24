"Там все схвачено": в сети рассказали о водителе, который избил "копа" под Киевом (фото)

Фото: РБК-Украина

Мужчина нарушает права пассажиров

Водитель маршрутки из Киева в Вишневое Киевской области, который избил полицейского в салоне транспортного средства, уже не раз был замечен за нарушением прав пассажиров. Об этом написали на странице "Киев Оперативный" в соцсети Facebook.

Также в группе рассказали, что полиция не спешит открывать на водителя уголовное дело.

"Еще одна история о том же водителе той самой маршрутки #AI9109AE", - отметили в сети.

"Расскажу теперь свою историю. Было это где-то неделю назад. Маршрутка стояла на конечной, потому что набирала людей. Внутри почти никого не было. Буквально три-четыре человека. В автобус поднялась бабулька. Не успела она даже войти, как это хамло начало ей хамить, типа "а чего не спрашиваешь, есть ли у меня льготные места, а вдруг тут все тоже льготники". Потом, когда он уже хотел отправиться в путь - повернулся в салон и опять начал хамить женщине: "я не понял, ты еще тут? Я ж сказал, что мест нет", - рассказал очевидец инцидента.

"Пришлось вступиться мне. Вначале он начал вякать что-то в стиле "полицию можешь не вызывать, там все схвачено", "хозяин маршрута такой человек" и т.д. Потом он пытался прыгать на меня, но я его быстро усадил на место. Надоело уже слушать басни уже про этих отбросов и о том, какие они нормальные люди", - отметил автор публикации.

Фото: Водитель (facebook.com/KyivOperativ)

Фото: Маршрутка (facebook.com/KyivOperativ)

"Между тем, нам стало известно, что в отношении вчерашнего избиения тем самым водителем инспектора Патрульной полиции Украины, Прокуратура Киевской области не желает открывать дело по ст. 345 УК Украины (Угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа), опираясь на то, что якобы водитель об этом не знал. Однако если посмотреть видео, там четко слышно, как водитель по телефону кому-то это объясняет", - рассказали в сообществе.

Скриншот поста (facebook.com/KyivOperativ)

Ранее сообщалось, что под Киевом водитель маршрутки избил полицейского. Опубликовано видео инцидента.

Виртуозные маневры уходов от ДТП (видео: STYLER.rbc.ua)