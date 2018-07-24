"Тобі б вбивати всіх, крім себе": Аркадій Бабченко і Сергій Лойко посварилися в мережі через перемогу Усика

Фото: Колаж (РБК-Україна)

Військові журналісти різко висловилися в бік один одного в мережі

Відомі військові журналісти Аркадій Бабченко і Сергій Лойко посварилися за перемоги Усика на сторінці першого в Facebook.

Бабченко різко висловився з приводу перемоги українського боксера Олександра Усика у Всесвітній боксерській суперсерії.

"Як я і говорив - баблом і танками можна домогтися більшого, ніж просто танками. Скуповуй все підряд: олімпіади, чемпіонати, бої за чемпіонські пояси - і в підсумку десь, та спрацює. У підсумку це стане нормою. У підсумку всі звикнуть, що до тебе знову вже можна їздити. Постав людину в таку ситуацію, коли він повинен опинитися перед вибором - стати одним з найвидатніших або завершити кар'єру, і можеш бути впевнений у дев'яносто дев'яти випадках амбіції переможуть. А потім знову використовуй танки", - написав він у публікації.

Також журналіст висловився про те, що українські вулиці все одно будуть називати на честь відомого українського оперного співака Василя Слипака, який загинув на фронті в 2016 році. "Так, дійсно, великий боксер. Але вулиці будуть називати іменем Василя Слипака. Все. Мовчу", - сказав Бабченко.

Скріншот поста (facebook.com/babchenkoa)

Журналіст Сергій Лойко обурився таким постом колеги і різко висловився в його бік, засудивши думку Бабченко. Він назвав його "банальним боягузом" і "диванним героєм".

"Аркадій, тобі б вбивати всіх, крім себе, коханого. По твоєму було б класно, якщо б Усик, національне надбання України, замість Мордора поїхав би на війну, як Сліпак, загинув би там, і його ім'ям назвали б вулицю?" – написав Сергій.

Він додав також, що його колега жодного разу не був на війні за останні чотири роки, навіть, як журналіст. "Ти просто банальний боягуз, Аркадій, який закликає інших з дивана до героїзму. Василь Сліпак справжній герой, але для України було б більше користі, якби він продовжував співати і цим прославляти батьківщину, як Усик сьогодні. Іди, б**ть, сам повоюй трошки, посидь в окопі з солдатами, напиши що-небудь воєнкорське звідти. Вже там тебе Путін точно не дістане. І ось тоді у тебе буде більше морального права закликати до подвигів інших. Сьогодні весь світ знає, що Усик-чемпіон світу, і що він українець, який переміг грізного руського не де-небудь, а в Москві, і це головне", - висловився журналіст.

Скріншот коментаря (facebook.com/babchenkoa)

У відповідь Бабченко не став сильно просторікувати і просто написав нецензурну фразу, пославши Лойко на всім відомі три букви.

Скріншот коментаря (facebook.com/babchenkoa)

Сергій не втримався і все одно ще раз різко висловився в бік Аркадія: "Твій посил н**уй (за браком чого сказати) програє за явною перевагою текстом про те, що ти банальний боягуз. Навіть на твоїй сторінці. Тобі це не здається дивним?".

Скріншот коментаря (facebook.com/babchenkoa)

Нагадаємо, відомий український комік і телеведучий, зірка студії "Квартал 95" Володимир Зеленський яскраво привітав абсолютного чемпіона світу, українського боксера Олександра Усика з перемогою над росіянином Муратом Гассієвим в Москві.

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