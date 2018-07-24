"Тебе бы всех убивать, кроме себя": Аркадий Бабченко и Сергей Лойко поругались в сети из-за победы Усика

Фото: Коллаж (РБК-Украина)

Военные журналисты резко высказались в сторону друг друга в сети

Известные военные журналисты Аркадий Бабченко и Сергей Лойко поругались из-за победы Усика на странице первого в Facebook.

Бабченко резко высказался по поводу победы украинского боксера Александра Усика во Всемирной боксерской суперсерии.

"Как я и говорил - баблом и танками можно добиться большего, чем просто танками. Скупай всё подряд: олимпиады, чемпионаты, бои за чемпионские пояса - и в итоге где-то, да сработает. В итоге это станет нормой. В итоге все привыкнут, что к тебе опять уже можно ездить. Поставь человека в такую ситуацию, когда он должен оказаться перед выбором - стать одним из величайших или завершить карьеру, и можешь быть уверен, в девяносто девяти случаях амбиции победят. А потом опять используй танки", - написал он в публикации.

Также журналист высказался о том, что украинские улицы все равно будут называть в честь известного украинского оперного певца Василия Слипака, который погиб на фронте в 2016 году. "Да, действительно, великий боксер. Но улицы будут называть именем Василя Слипака. Всё. Молчу", - сказал Бабченко.

Скриншот поста (facebook.com/babchenkoa)

Журналист Сергей Лойко возмутился подобным постом коллеги и резко высказался в его сторону, осудив мнение Бабченко. Он назвал его "банальным трусом" и "диванным героем".

"Аркадий, тебе бы всех убивать, кроме себя, любимого. По твоему было бы классно, если бы Усик, национальное достояние Украины, вместо Мордора поехал бы на войну, как Слипак, загинул бы там, и его именем назвали бы улицу?" – написал Сергей.

Он добавил также, что его коллега ни разу не был на войне за последние четыре года, даже, как журналист. "Ты просто банальный трус, Аркадий, призывающий других с дивана к героизму. Василий Слипак настоящий герой, но для Украины было бы больше пользы, если бы он продолжал петь и этим прославлять родину, как Усик сегодня. Иди, б**ть, сам повоюй немножко, посиди в окопе с солдатами, напиши что-нибудь военкорское оттуда. Уж там тебя Путин точно не достанет. И вот тогда у тебя будет больше морального права призывать к подвигам других. Сегодня весь мир знает, что Усик чемпион мира, и что он украинец, который победил грозного русского не где-нибудь а в Москве, и это главное", - высказался журналист.

Скриншот комментария (facebook.com/babchenkoa)

В ответ Бабченко не стал сильно разглагольствовать и просто написал нецензурную фразу, послав Лойко на всем известные три буквы.

Скриншот комментария (facebook.com/babchenkoa)

Сергей не удержался и все равно еще раз резко высказался в сторону Аркадия: "Твой посыл н**уй (за неимением чего сказать) проигрывает за явным преимуществом тексту про то, что ты банальный трус. Даже на твоей странице. Тебе это не кажется странным?".

Скриншот комментария (facebook.com/babchenkoa)

Напомним, известный украинский комик и телеведущий, звезда студии "Квартал 95" Владимир Зеленский ярко поздравил абсолютного чемпиона мира, украинского боксера Александра Усика с победой над россиянином Муратом Гассиевым в Москве.

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