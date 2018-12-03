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"Тебе посадять": азербайджанець вимагав за сина викуп у матері-українки

STYLERЖиття    03.12.2018 - 13:45

Відео с YouTube Seni Axtariram

Мешканка Мелітополя, у якої колишній чоловік-азербайджанець вимагав "викуп" за сина, розповіла історію повернення дитини додому. Про це повідомляє РИА-Мелитополь.

Марина живе в Мелитополе. Її колишній чоловік – Сиахат - в Азербайджані. На початку літа екс-чоловік запросив сина до себе на літо, погостювати, а потому відмовився відпустити. Більш того, Сиахат зажадав 10 тисяч доларів як викуп за сина.

&quot;Тебе посадять&quot;: азербайджанець вимагав за сина викуп у матері-українкиСкриншот с YouTube Seni Axtariram (https://www.youtube.com/watch?v=MkSMwDIUnvA) 

Марина змушена була вирушити в Азербайджан - на батьківщину до колишнього чоловіка, а після безрезультатних переговорів звернулася на телепроект "Я шукаю тебе", в ході якого експерти вислухали думку всіх сторін цього конфлікту, і вирішили, що син Аліхан повинен повернутися до матері.

Азербайджанське телебачення відсняло кілька сюжетів з приводу цієї неоднозначної історії.

В одному з сюжетів батькові сказали, що якщо він не віддасть дитину, то може позбутися батьківства, якщо мати Аліхана подасть на нього в суд.

"Син говорив, що хоче залишитися з батьком, тому що боявся, що тата посадять. У посольстві мені сказали, що цим питанням буде займатися прокуратура", - розповіла Марина, мати хлопчика.

&quot;Тебе посадять&quot;: азербайджанець вимагав за сина викуп у матері-українки

Скриншот с YouTube Seni Axtariram (https://www.youtube.com/watch?v=MkSMwDIUnvA) 

Марина також сказала, що, незважаючи на гучний міжнародний конфлікт та вимогу викупу за сина, в Азербайджані до неї поставилися досить тепло: допомогли влаштуватися в готель, проявили співчуття, стали на її бік.

Вона сказала, що телепроект "Я шукаю тебе" дуже популярний в Азербайджані. Вона допомагає вирішувати подібні конфлікти, яких виявилося дійсно багато.

Мешканка Мелітополя дякує всім, хто допоміг їй повернути сина. Аліхан потроху повертається до звичного життя, а його мати вже оформила документи, що дозволяють хлопчикові вчитися в місцевій школі.

Раніше повідомлялося, що в Рівному азербайджанець побив АТОшника за те, що той заступився за дівчину. У воїна закрита черепно-мозкова травма.

Також стало відомо, що у Харкові азербайджанець організовував туркам секс-вікенди.

РБК - Україна повідомляв, що у Херсоні в автомобілі виявлено тіло місцевого бізнесмена, одного з лідерів місцевої азербайджанської громади Ільхама Тагієва.

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