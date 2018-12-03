"Тебя посадят": азербайджанец требовал за сына выкуп у матери-украинки

Видео с YouTube Seni Axtariram (https://www.youtube.com/watch?v=MkSMwDIUnvA)

Жительница Мелитополя, у которой бывший муж-азербайджанец требовал "выкуп" за сына, рассказала историю возвращения своего ребенка домой. Об этом сообщает РИА-Мелитополь.

Марина живет в Мелитополе. Ее бывший муж - Сиахат - в Азербайджане. В начале лета экс-супруг пригласил сына к себе на лето, погостить, а назад отпустить отказался. Более того, Сиахат потребовал 10 тысяч долларов в качестве выкупа за сына.

Скриншот с YouTube Seni Axtariram (https://www.youtube.com/watch?v=MkSMwDIUnvA)

Марина вынуждена была отправиться в Азербайджан - на родину к бывшему мужу, а после безрезультатных переговоров обратилась на телепроект "Я ищу тебя", в ходе которого эксперты выслушали мнение всех сторон этого конфликта, и решили, что сын Алихан должен вернуться к маме.

Азербайджанское телевидение отсняло несколько сюжетов по поводу этой неоднозначной истории.

В одном из сюжетов отцу сказали, что если он не отдаст ребенка, то может лишиться отцовства, если мать Алихана подаст на него в суд.

"Сын говорил, что хочет остаться с папой, потому что боялся, что папу посадят. В посольстве мне сказали, что этим вопросом будет заниматься прокуратура", - рассказала Марина, мать мальчика.

Скриншот с YouTube Seni Axtariram

Марина также сказала, что, несмотря на громкий международный конфликт и требование выкупа за сына, в Азербайджане к ней отнеслись достаточно тепло: помогли устроиться в гостиницу, проявили сочувствие, встали на ее сторону.

Она сказала, что телепроект "Я ищу тебя" очень популярен в Азербайджане. Она помогает разрешать подобные конфликты, которых оказалось действительно много.

Жительница Мелитополя благодарит всех, кто помог ей вернуть сына. Алихан понемногу возвращается к привычной жизни, а его мать уже оформила документы, позволяющие мальчику учиться в местной школе.

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