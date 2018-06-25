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"Тіла лежать штабелями": волонтер розповіла про жахіття в українських моргах (фото)

STYLERLIFE        25.06.2018 - 17:16
Фото: facebookcom novostin
Фото: facebookcom novostin

Дівчина шокувала описом того, що їй довелося зробити, щоб забрати труп з моргу

Волонтер Олена Любинецька розповіла шокуючу історію про те, з якими труднощами вона зіткнулася, щоб забрати тіло загиблого брата з моргу. Про це вона написала на своїй сторінці в Facebook.

Олена нагадала, що зі вступом в дію нових поправок до КПК, без рішення суду немає розтину і без дозволу прокуратури на поховання тіло з моргу не віддадуть.

Скріншот поста (facebook.com/liubinetsckaya.lena)

"З 14-го року бачила багато всього, але тут зачепило - явне знущання і повний п..зм на людей та їх горе. Боягузам і вразливим краще не читати", - каже Любинецька.

Фото: Трупи в морзі (facebook.com/liubinetsckaya.lena)

"Субота і неділя - вихідні і холодильних камер немає в помині, тіла лежать штабелями біля входу", - розповіла шокуючі подробиці Любинецька.

Вона зазначила, що держава в морги не постачає навіть рукавичок, все лягає на плечі родичів. За словами волонтера, у морзі не було ні холодильника, ні будь-яких інших засобів для зберігання трупів.

Скріншот поста (facebook.com/liubinetsckaya.lena)

"Тіло треба було виносити з задньої сторони моргу, всі двері на розорювання - це і зрозуміло... (фото з вулиці, де лежать трупи і чекають, коли дійде до них черга.) Я туди не заходила, але хлопці, які укладали і виносили Брата вийшли бліді, як крейда і в шоці...
Крім запаху і величезних жужащих мух хмарами, в дальніх кімнатах почорнілі трупи, що кишать опаришами.
Адже не у всіх є люблячі родичі або гроші на поховання.
Невже перед прийняттям таких законів, не можна спочатку обладнати морги, а не знущатися, як з живими, так і над мертвими", - нарікає волонтер.

Скріншот поста (facebook.com/liubinetsckaya.lena)

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Теги: морг, волонтер
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