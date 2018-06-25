"Тела лежат штабелями": волонтер рассказала об ужасах в украинских моргах (фото)

Девушка шокировала описанием того, что ей пришлось сделать, чтобы забрать труп из морга

Волонтер Елена Любинецкая рассказала шокирующую историю от том, с какими трудностями она столкнулась, чтобы забрать тело погибшего брата из морга. Об этом она написала на своей странице в Facebook.

Елена напомнила, что со вступлением в действие новых поправок в УПК, без решения суда нет вскрытия и без разрешения прокуратуры на захоронение тело с морга не отдадут.

Скриншот поста (facebook.com/liubinetsckaya.lena)

"С 14-го года видела много всего, но здесь зацепило - явное издевательство и полный по....изм на людей и их горе. Слабонервным и впечатлительным лучше не читать", - говорит Любинецкая.

Фото: Трупы в морге (facebook.com/liubinetsckaya.lena)

"Суббота и воскресение - выходные и холодильных камер нет в помине, тела лежат штабелями у входа", - раскрыла шокирующие подробности Любинецкая.

Она отметила, что государство в морги не поставляет даже перчаток, все ложится на плечи родственников. По словам волонтера, в морге не было ни холодильника, ни любых других средств для хранения трупов.

Скриншот поста (facebook.com/liubinetsckaya.lena)

"Тело надо было выносить с задней стороны морга, все двери на распашку - это и понятно... (фото с улицы, где лежат трупы и ждут, когда дойдет до них очередь.) Я туда не заходила, но ребята, которые укладывали и выносили Брата вышли бледные, как мел и в шоке...

Помимо запаха и огромных жужащих мух тучами, в дальних комнатах почерневшие трупы, кишащие опарышами.

Ведь не у вех есть любящие родственники или деньги на погребение.

Неужели перед принятием таких законов, нельзя сначала оборудовать морги, а не издеваться, как над живыми, так и над мертвыми", - сетует волонтер.

Скриншот поста (facebook.com/liubinetsckaya.lena)

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