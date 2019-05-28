Тіло спалили, кістки викинули: під Житомиром горе-батьки жорстоко вбили дитину

Вбивство дитини сталося в одному з сіл Овруцького району Житомирської області. Батьки вбили свою п'ятирічну дочку, спалили її тіло, а кістки викинули в річку. Про це повідомляє поліція Житомирської області.

Коли поліція приїхала в будинок горе-батьків, то вони спочатку хотіли видати свого трирічного сина за дочку, якої більше немає. 41-річна мати винесла їз будинку дитину, одягнену в дівчачий одяг. Але правоохоронці запропонували жінці показати всіх трьох дітей. У результаті сім'я зізналася у страшному вбивстві, яке вони скоїли близько 8 місяців тому.

Вбивство дитини під Житомиром (фото: facebook.com/В'ячеслав Печененко)

Поліція з'ясувала, що в будинку стався сімейний конфлікт, в ході якого дівчинка отримала від свого батька смертельні травми. Щоб приховати вбивство, батьки вирішили спалити тіло дитини, а кістки викинути в річку.

В даний момент батькыв дівчинки затримано. Триває досудове розслідування. В Україні умисне вбивство дитини карається позбавленням волі від 10 до 15 років.

Вбивство дитини під Житомиром (фото: facebook.com/Вячеслав Печененко)

Варто зазначити, що про цю родину місцева поліція знає ще з 2009 року. Тоді через алкогольну залежність та невиконання батьківських обов'язків жінка була позбавлена прав на двох своїх синів.

У 2013 році у жінки та її 50-річного співмешканця з'явилася дочка. При цьому через рік дівчинка була госпіталізована в лікарню, без супроводу матері, оскільки вона відмовилася.

Вбивство дитини під Житомиром (фото: facebook.com/Вячеслав Печененко)

З 2015 по квітень 2018 року дівчинка проживала у прийомній сім'ї. Весь цей час тривали суди і активісти вимагали, щоб дитину повернули біологічним батькам. І дівчинку все ж повернули в сім'ю, тільки подбати про дитину вони, на жаль, так і не змогли.

Вбивство дитини під Житомиром (фото: facebook.com/Вячеслав Печененко)

У поліції також зазначили, що протягом перебування дівчинки у своїх батьків, органи опіки хотіли перевірити умови її проживання, але їх не пускали в будинок. Крім того, суд скасував адміністративні матеріали за фактом неналежного виконання батьківських обов'язків, які склали правоохоронці.

Вбивство дитини під Житомиром (фото: facebook.com/Вячеслав Печененко)

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