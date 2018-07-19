Тіло українця, якого вбив росіянин в Туреччині, привезли в Запоріжжя

Колаж РБК-Україна

Андрія Сову доставили додому

у Запоріжжі В четвер, 19 липня, привезли тіло 57-річного українця Андрія Сови, який помер під час відпочинку в Туреччині після побиття росіянином. Про це повідомляє "Укрінформ".

"Це був не спеціальний борт, а пасажирський літак, що виконував рейс "Запоріжжя - Анталія", - повідомили співробітники запорізької митниці.

Після того, як всі пасажири вийшли з літака, труну з тілом убитого чоловіка перевезли на митний склад. Родичі українця приїхали в аеропорт вранці. Відзначається, що спілкуватися з журналістами відмовилися рідні загиблого.

Дружина Андрія - Світлана повернулася в Запоріжжі в неділю, 15 липня.

Нагадаємо, житель Запоріжжя Андрій Сова помер у лікарні курортного міста Аланія 14 липня, після тижневої коми.

Трагедія сталася в готельному комплексі, куди українець приїхав на відпочинок. Росіянин зупинився в готелі навпроти. У вечір трагедії громадянин РФ крадькома пробрався на територію сусіднього готелю. Це сталося напередодні футбольного матчу. На території було багато людей. Між росіянином і українцем виник конфлікт. Похвальний вдарив жителя Запоріжжя. Чоловік упав потилицею на тверду поверхню. Його госпіталізували без свідомості, тиждень він пробув у комі, після чого помер. Нападнику загрожує до 12 років тюремного ув'язнення.

Раніше повідомлялося, що росіянина поліція заарештувала.

Перша допомога при втраті свідомості (відео: STYLER.rbc.ua)