Тело украинца, которого убил россиянин в Турции, привезли в Запорожье

Коллаж РБК-Украина

Андрея Сову доставили домой

В Запорожье в четверг, 19 июля, привезли тело 57-летнего украинца Андрея Совы, который умер во время отдыха в Турции после избиения россиянином. Об этом сообщает "Укринформ".

"Это был не специальный борт, а пассажирский самолет, выполнявший рейс "Запорожье - Анталия", - сообщили сотрудники запорожской таможни.

После того, как все пассажиры вышли из самолета, гроб с телом убитого мужчины перевезли на таможенный склад. Родственники украинца приехали в аэропорт утром. Отмечается, что общаться с с журналистами родные погибшего отказались.

Жена Андрея - Светлана вернулась в Запорожье в воскресенье, 15 июля.

Напомним, житель Запорожья Андрей Сова умер в больнице курортного города Алания 14 июля, после недельной комы.

Трагедия произошла в гостиничном комплексе, куда украинец приехал на отдых. Россиянин остановился в гостинице напротив. В вечер трагедии гражданин РФ украдкой пробрался на территорию соседнего отеля. Это произошло накануне футбольного матча. На территории было много людей. Между россиянином и украинцем возник конфликт. Похвальный ударил жителя Запорожья. Мужчина упал затылком на твердую поверхность. Его госпитализировали без сознания, неделю он пробыл в коме, после чего умер. Нападающему грозит до 12 лет тюремного заключения.

Ранее сообщалось, что россиянина арестовала полиция.

Первая помощь при потере сознания (видео: STYLER.rbc.ua)