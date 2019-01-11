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Температура впаде: синоптик дала невтішний прогноз на 12 січня

STYLERЖиття    11.01.2019 - 11:59
Температура впаде: синоптик дала невтішний прогноз на 12 січня
Ілюстративне фото (pixabay)

В Києві очікуються опади у вигляді снігу

Відомий синоптик Наталка Діденко попереджає українців про сильне похолодання 12 січня. Про це експерт повідомила на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook.

11 січня на Півдні, Центрі та Сході під впливом циклону очікуються сильні опади та сильний вітер, проте вже завтра негода заспокоїться. Опади припиняться на Півдні, Сході та в Центрі.

Температура впаде: синоптик дала невтішний прогноз на 12 січняФото: (facebook.com/tala.didenko)

А ось на західні та північні області України прийде черговий атмосферний фронт. 12 січня почне сипати сніг і посилиться вітер, який спровокує появу хуртовин.

Температура повітря найближчої ночі знизиться на Півночі та в Центрі до -10 -18 градусів, на решті території до -2 -9 градусів. Вдень українців очікує відчутне потепління від 1 до -5 градусів.

Температура впаде: синоптик дала невтішний прогноз на 12 січняСкріншот поста: (facebook.com/tala.didenko)

"У Києві 12-13 січня буде випадати сніг, місцями хуртовина. Температура повітря найближчої ночі -10 -13 градусів, завтра вдень -2 -4 градуси. 13 січня у столиці вночі -4 -6 градусів, вдень -1 -3 градуси", - пише Діденко.

Нагадаємо, що у Запорізькій області обмежили рух транспорту через негоду.

Ми писали, що в Україні 11 січня 2019 року місцями очікуються хуртовини та посилення вітру.

Як писав Styler, в даний час на клімат України впливає циклон, який вже встиг заподіяти у Європі багато бід і став причиною загибелі 13 людей.

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