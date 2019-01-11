Температура упадет: синоптик дала неутешительный прогноз на 12 января

В Киеве ожидаются осадки в виде снега
Известный синоптик Наталка Диденко предупреждает украинцев о сильном похолодании 12 января. Об этом эксперт сообщила на своей странице в социальной сети Facebook.
11 января на Юге, Центре и Востоке под влиянием циклона ожидаются сильные осадки и сильный ветер, однако уже завтра непогода успокоится. Осадки прекратятся на Юге, Востоке и в Центре.
Фото: (facebook.com/tala.didenko)
А вот на западные и северные области Украины придет очередной атмосферный фронт. 12 января начнет сыпать снег и усилится ветер, который спровоцирует появление метелей.
Температура воздуха ближайшей ночью понизится на Севере и в Центре до -10 -18 градусов, на остальной территории до -2 -9 градусов. Днем украинцев ожидает ощутимое потепление от 1 до -5 градусов.
Скриншот поста: (facebook.com/tala.didenko)
"В Киеве 12-13 января будет выпадать снег, местами метель. Температура воздуха ближайшей ночью -10 -13 градусов, завтра днем -2 -4 градуса. 13 января в столице ночью -4 -6 градусов, днем -1 -3 градуса", - пишет Диденко.
Напомним, что в Запорожской области ограничили движение транспорта из-за непогоды.
Мы писали, что в Украине 11 января 2019 года местами ожидаются метели и усиление ветра.
Как писал Styler, в настоящее время на климат Украины влияет циклон, который уже успел причинить в Европе много бед и стал причиной гибели 13 человек.