Температура упадет: синоптик дала неутешительный прогноз на 12 января

Иллюстративное фото (pixabay)

В Киеве ожидаются осадки в виде снега

Известный синоптик Наталка Диденко предупреждает украинцев о сильном похолодании 12 января. Об этом эксперт сообщила на своей странице в социальной сети Facebook.

11 января на Юге, Центре и Востоке под влиянием циклона ожидаются сильные осадки и сильный ветер, однако уже завтра непогода успокоится. Осадки прекратятся на Юге, Востоке и в Центре.

Фото: (facebook.com/tala.didenko)

А вот на западные и северные области Украины придет очередной атмосферный фронт. 12 января начнет сыпать снег и усилится ветер, который спровоцирует появление метелей.

Температура воздуха ближайшей ночью понизится на Севере и в Центре до -10 -18 градусов, на остальной территории до -2 -9 градусов. Днем украинцев ожидает ощутимое потепление от 1 до -5 градусов.

Скриншот поста: (facebook.com/tala.didenko)

"В Киеве 12-13 января будет выпадать снег, местами метель. Температура воздуха ближайшей ночью -10 -13 градусов, завтра днем ​​-2 -4 градуса. 13 января в столице ночью -4 -6 градусов, днем ​​-1 -3 градуса", - пишет Диденко.

Напомним, что в Запорожской области ограничили движение транспорта из-за непогоды.

Мы писали, что в Украине 11 января 2019 года местами ожидаются метели и усиление ветра.

Как писал Styler, в настоящее время на климат Украины влияет циклон, который уже успел причинить в Европе много бед и стал причиной гибели 13 человек.