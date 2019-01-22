"Температура повітря покаже зимовий характер": українців попереджають про похолодання

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В столиці очікується вітряна погода

Народний синоптик Наталка Діденко попереджає українців про майбутні холоди. Про погодні умови 23 січня експерт повідомила на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook.

"23 січня в Україну прийдуть атмосферні фронти з Балкан, які принесуть снігопади, посилення вітру, хуртовини, на півдні - мокрий сніг з дощем та налипання мокрого снігу. Негода з сильними опадами більше торкнеться центральних областей та Одеської області", - написала Діденко.

Фото: (facebook.com/tala.didenko)

За словами експерта, в західній частині сніг буде невеликим і помірним, а на Схід опади дістануться тільки ввечері. Вночі температура повітря складе від -7 до -14, вдень від -4 до -9 градусів.

На Заході вночі очікується -4 -9, вдень -1 -4 градуси. На півдні вночі -2 -8 градусів, вдень 0 +4 градуси, в Криму +4 +9 градусів. У Києві 23 січня буде морозна і вітряна погода. Температура повітря буде досягати -12 градусів вночі, вдень -5 -7 градусів.

Також синоптик попереджає про ускладнення руху на дорогах і рекомендує бути акуратними не тільки водіям, але й пішоходам.

: Скріншот поста: (facebook.com/tala.didenko)

Нагадаємо, що у Києві сьогодні очікується ожеледиця на дорогах.

Як писав Styler, 22 січня в Україні знову посиляться морози.

Ми повідомляли, станом на ранок 22 січня проїзд дорогами державного значення забезпечений.