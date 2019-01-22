"Температура воздуха покажет зимний характер": украинцев предупреждают о похолодании

Иллюстративное фото (pixabay)

В столице ожидается ветреная погода

Народный синоптик Наталка Диденко предупреждает украинцев о грядущих холодах. О погодных условиях 23 января эксперт сообщила на своей странице в социальной сети Facebook.

"23 января в Украину придут атмосферные фронты с Балкан, которые принесут снегопады, усиление ветра, метели, на юге - мокрый снег с дождем и налипание мокрого снега. Непогода с сильными осадками больше коснется центральных областей и Одесской области", - написала Диденко.

Фото: (facebook.com/tala.didenko)

По словам эксперта, в западной части снег будет небольшим и умеренным, а к Востоку осадки доберутся только вечером. Ночью температура воздуха составит от -7 до -14, а днем ​​от -4 до -9 градусов.

На Западе ночью ожидается -4 -9, днем ​​-1 -4 градуса. На юге ночью -2 -8 градусов, днем ​​0 +4 градуса, в Крыму +4 +9 градусов. В Киеве 23 января будет морозная и ветреная погода. Температура воздуха будет достигать -12 градусов ночью, днем ​​-5 -7 градусов.

Также синоптик предупреждает об усложнении движения на дорогах и рекомендует быть аккуратными не только водителям, но и пешеходам.

: Скриншот поста: (facebook.com/tala.didenko)

Напомним, что в Киеве сегодня ожидается гололедица на дорогах.

Как писал Styler, 22 января в Украине снова усилятся морозы.

Мы сообщали, что по состоянию на утро 22 января проезд по дорогам государственного значения обеспечен.