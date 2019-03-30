Тепер всіх відмовляю: Царьов жаліється, що окупанти в Криму його "кинули"

Олег Царьов розкритикував "владу" тимчасово окупованого РФ українського Криму за те, що його обдурили в інвестиційних проектах на півострові. Одіозний колишній нардеп, який перебуває в розшуку, поскаржився, що його позбавили пансіонатів "Дніпро" і "ХІІТовець" у місті Алушта. У 2015 році їх віддали екс-"регіоналу" в оренду під бізнес, але незабаром майно вирішили продати, передає "Крим.Реалії".

Він розповів, що його компанії підписали інвестиційні угоди по 6 санаторіям у Криму, вклали туди гроші і провели роботи: "серйозно займалися цими об'єктами".

Але "рада міністрів" в односторонньому порядку розірвав ці договори. Поле цього Царьов подав до "суду" і писав у "прокуратуру", але без результату. У кримському "уряді" розірвали всі 6 договорів

"Усі "суди" ми програли. Тому жодного відношення до цих об'єктів ми зараз не маємо", - резюмував він

Екс-нардеп розповів, що за договором із російськиою владою Криму, компанії його сім'ї повинні були розвивати орендовані санаторії та встигли вкласти в них понад 10 мільйонів рублів.

"Виходить, що нас обдурили. Всіх своїх друзів і знайомих я тепер відмовляю від участі в інвестпроектах по Криму. Тому що "уряд" Криму підписує такі інвестдоговори, які "суди" потім розцінює як договір про наміри. А те, що ти по ньому витрачаєш гроші, нікого не хвилює. Щось раптом кому-то перехотілося, і все розривається", - нарікає Царьов.

Фото: Олег Царьов (з відкритих джерел)

Як повідомлялося раніше, одіозний Царьов розповів про "жахливі" плани Німеччини щодо "захоплення" України.

Нагадаємо, нещодавно жителі анексованого РФ Криму, за місяць до п'ятої річниці "референдума" під дулами автоматів російських військових, підбили сумні підсумки окупації і зізналися, що півострів змінився до невпізнання.