"Я - противник імперії": відома російська актриса про анексію Криму (відео)

Відео: YouTube / передача "А поговорить?"

Під час окупації РФ українського Криму був проведений псевдо-референдум, на якому жителі півострова "голосували" практично під дулами автоматів "ввічливих чоловічків" - російських військових. Через це російська актриса Юлія Ауг оцінює події навесні 2014 року як анексію. Про це вона розповіла в інтерв'ю в передачі "А поговорити?", опублікованому у відкритому доступі на YouTube.

Режисерка тоді підписала листа на підтримку України.

Ауг наголосила, що вчинила так, тому що "на мій погляд жодна інша держава не має права втручатися у політику іншої суверенної держави. Не має, і крапка. І я - противник імперії!"

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Вона нагадала, що знає про анексію і здатна її чітко розпізнати за прикладом Прибалтики, "яка в 40-му році також була анексована, і анексована мирним шляхом".

"А потім це породило гостру травму народу, при тому і російського, і естонського. Люди, естонці, депортовані до Казахстану. Російські люди, які приїхали до Естонії. І виховувані так, що вони тут господарі. А ті, які не виховані, вони приїжджали за службовим рознарядками, і вони відчували, як їх там не люблять. А й насправді їх не любили, тому що сюди прийшли загарбники", - зазначила актриса.

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"І я це знаю на своїй шкурі, тому що з одного боку - у мене естонський тато, і з іншого боку - у мене єврейська мама. І я - дівчинка в Естонії, яка говорить російською - і це не кращий варіант. І це моя травма. Як представника цього народу. Тому коли я бачу анексію, для мене це травма", - розповіла Ауг.

Так актриса і режисерка пояснила свою позицію щодо захоплення РФ українського Криму.

"Для мене це особливо болісно", - зізналася Ауг і підкреслила, що в її розумінні "це все-таки в чистому вигляді анексія".

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"Тож так, це може бути "референдум". І я навіть теоретично можу припустити, що люди проголосували. Але все одно це була анексія, тому що цих "ввічливих чоловічків", які там були, ніхто не скасовує і ніхто не приховував. Тобто "референдум" проходив під дулами автоматів", - сказала вона.

Як повідомлялося раніше, 22-річний чемпіон світу з швидких шахів Данило Дубів зробив категоричну заява з приводу анексії Кримського півострова РФ.

Також ми писали, журналіст Денис Казанський прокоментував заяву міністра закордонних справ РФ Сергія Лавра про те, що Кремль не збирається визнавати самопроголошені Донецькі і Луганські "народні республіки" терористичних угруповань "Л/ДНР". За словами блогера, в цій заяві - вся суть російської політики і російської держави.