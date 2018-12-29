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Российский чемпион мира поддержал Украину и назвал Путина оккупантом

STYLERЖизнь    29.12.2018 - 18:16
Российский чемпион мира поддержал Украину и назвал Путина оккупантом
Иллюстративное фото: GettyImages

Политика не должна влиять на проведение спортивных чемпионатов

22-летний Даниил Дубов, который 28 декабря стал чемпионом мира по быстрым шахматам,  сделал категорическое заявление по поводу аннексии Крымского полуострова Россией. Он сказал, что потомкам-россиянам будет стыдно за "этот эпизод". Об этом сообщил сайт chess-news.ru.

Молодой гроссмейстер сказал, что он поддерживает Украину в крымском вопросе. А история в конце концов расставит все точки над "і". По словам Дубова, история меняется, а потомкам через 200 лет будет стыдно за этот позорный эпизод в истории РФ.

Российский чемпион мира поддержал Украину и назвал Путина оккупантом

Даниил Дубов (фото: chess-news.ru)

"Безусловно, по крымскому вопросу я целиком на стороне Украины. История – она меняется. Просто мы живем в такой период, а для истории это все ерунда. Ну пройдет лет двести, ну будет эпизод с Крымом, ну стыдно, да. Но это пройдет", – сказал Даниил Дубов.

Парень говорит, что в последнее время поводов гордится своей страной у него все меньше.

Российский чемпион мира поддержал Украину и назвал Путина оккупантом

Даниил Дубов (facebook.com/daniil.dubov)

Также он высказался о решении некоторых украинских шахматистов бойкотировать Чемпионат мира по быстрым шахматам в Санкт-Петербурге. По словам гроссмейстера, шахматы должны быть выше политики.

Напомним, ранее мы публиковали видео 60-километрового забора в Крыму, которым отгородились оккупанты.

Также мы писали о том, что внучка мольфара предсказала будущее Донбасса и новый Майдан.

Кстати, ранее мы информировали о том, что Меркель призвала Путина освободить украинских моряков.

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