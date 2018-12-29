Російський чемпіон світу підтримав Україну і назвав Путіна окупантом

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Політика не повинна впливати на проведення спортивних чемпіонатів

22-річний Даниїл Дубов, який 28 грудня став чемпіоном світу з швидких шахів, зробив категоричну заяву з приводу анексії Кримського півострова Росією. Він сказав, що нащадкам-росіянам буде соромно за "цей епізод". Про це повідомив сайт chess-news.ru.

Молодий гросмейстер сказав, що він підтримує Україну в кримському питанні. А історія зрештою розставить всі крапки над "і". За словами Дубова, історія змінюється, а нащадкам через 200 років буде соромно за цей ганебний епізод в історії РФ.

Даниїл Дубов (фото: chess-news.ru)

"Безумовно, по кримському питанню я цілком на боці України. Історія – вона змінюється. Просто ми живемо в такий період, а для історії це все дурниця. Ну пройде років двісті, ну буде епізод з Кримом, ну соромно, так. Але це пройде", – сказав Данило Дубів.

Хлопець каже, що останнім часом приводів пишається своєю країною у нього все менше.

Даниїл Дубов (facebook.com/daniil.dubov)

Також він висловився про рішення деяких українських шахістів бойкотувати Чемпіонат світу зі швидких шахів у Санкт-Петербурзі. За словами гросмейстера, шахи повинні бути вище політики.

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