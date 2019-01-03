Видео: YouTube / передача "А поговорить?"

Во время оккупации РФ украинского Крыма был проведен псевдо-референдум, на котором жители полуострова "голосовали" практически под дулами автоматов "вежливых человечков" - российских военных. Из-за этого российская актриса Юлия Ауг оценивает события весной 2014 года как аннексию. Об этом она рассказала в интервью в передаче "А поговорить?", опубликованном в открытом доступе в YouTube.

Режиссер тогда подписала письмо в поддержку Украины.

Ауг подчеркнула, что поступила так, потому-что "на мой взгляд никакое другое государство не имеет права вмешиватся в политику другого суверенного государства. Не имеет, и точка. И я - противник империи!"

Скриншот

Она напомнила, что знает об аннексии и способна ее четко распознать по примеру Прибалтики, "которая в 40-м году также была аннексирована, и аннексирована мирным путем".

"А потом это породило колоссальную травму народа, при том и русского, и эстонского. Люди, эстонцы, депортированные в Казахстан. Русские люди, приехавшие в Эстонию. И воспитываемые так, что они здесь хозяева. А те, которые так не воспитанные, они приезжали по служебным разнарядкам, и они чувствовали, как их там не любят. А ведь в действительности их не любили, потому что сюда пришли захватчики", - отметила актриса.

Скриншот

"И я это знаю на своей шкуре, потому что с одной стороны - у меня эстонский папа, и с другой стороны - у меня еврейская мама. И я - девочка в Эстонии, говорящая по-русски - и это не лучший вариант. И это моя травма. Как представителя этого народа. Поэтому когда я вижу аннексию, для меня это травма", - рассказала Ауг.

Так актриса и режиссер объяснила свою позицию относительно захвата РФ украинского Крыма.

"Для меня это особенно болезненно", - призналась Ауг и подчеркнула, что в ее понимании "это все-таки в чистом виде аннексия".

Скриншот

"То-есть да, это может быть "референдум". И я даже теоретически могу предположить, что люди проголосовали. Но все равно это была аннексия, потому что этих "вежливых человечков", которые там были, никто не отменяет и никто не скрывал. То есть "референдум" проходил под дулами автоматов", - сказала она.

Как сообщалось ранее, 22-летний чемпион мира по быстрым шахматам Даниил Дубов сделал категорическое заявление по поводу аннексии Крымского полуострова РФ.

Также мы писали, журналист Денис Казанский прокомментировал заявление министра иностранных дел РФ Сергея Лавра о том, что Кремль не собирается признавать самопровозглашенные Донецкие и Луганские "народные республики" террористических группировок "Л/ДНР". По словам блогера, в этом заявлении - вся суть российской политики и российского государства.