У Тернополі мати спробувала вбити своїх двох дітей: одягла пакети на голову

У поліцію 5 червня зателефонувала жінка з будинку по вулиці Київській, яка розповіла, що її сусідка ймовірно намагається задушити своїх малолітніх дітей. Вона почула моторошні крики дітей з сусідньої квартири та зрозуміла, що дітям загрожує небезпека. За вказаною адресою негайно виїхала слідчо-оперативна група та медики.

У квартирі вони виявили на підлозі 4-річну дівчинку без свідомості. У неї на голові був пакет. Дівчинку реанімували, а потім госпіталізували в обласну лікарню. Травми були виявлені й у другої дитини.

Як повідомив на Facebook генеральний директор Центру ЕМП Тернопільської області Михайло Джус, близько 9 ранку до них привезли двох дітей з черепно-мозковими травмами.

"Травмованим хлопчикові та дівчинці швидку і поліцію викликали сусіди. Із закритими черепно-мозковими травмами обидва потерпілі, після наданої медичної допомоги, були госпіталізовані в обласну дитячу лікарню", - повідомив Джус.

5-річного хлопчика виписали з лікарні та віддали під нагляд бабусі. Життю 4-річної дівчинки вже теж нічого не загрожує.

Матір дітей доставили до спеціалізованого медичного закладу. Їй інкримінують статтю 15 (замах на злочин) та ст. 115 (умисне вбивство) Кримінального кодексу України.

Відомо, що вона 1986 року народження і з дітьми проживала одна, батько дітей проживає окремо.

У поліції з'ясовують всі обставини події, встановлюють подробиці та проводять досудове розслідування.