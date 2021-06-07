В Тернополе мать попыталась убить своих двух детей: надела пакеты на голову

В Тернополе мать попыталась лишить жизни своих двух детей. Однако ей помешали соседи, которые вызвали полицию и скорую медицинскую помощь.
Детали инцидента рассказали в пресс-службе Национальной полиции Тернопольской области.
В полицию 5 июня позвонила женщина из дома по улице Киевской, которая рассказала, что ее соседка вероятно пытается задушить своих малолетних детей. Она услышала жуткие крики детей из соседней квартиры и поняла, что детям угрожает опасность. По указанному адресу немедленно выехала следственно-оперативная группа и медики.
В квартире они обнаружили на полу 4-летнюю девочку без сознания. У нее на голове был пакет. Девочку реанимировали, а потом госпитализировали в областную больницу. Травмы были обнаружены и у второго ребенка.
Как сообщил на Facebook генеральный директор Центра ЭМП Тернопольской области Михаил Джус, около 9 утра к ним привезли двух детей с черепно-мозговыми травмами.
"Травмированным мальчику и девочке скорую и полицию вызвали соседи. С закрытыми черепно-мозговыми травмами оба потерпевшие, после оказанной медицинской помощи, были госпитализированы в областную детскую больницу", - сообщил Джус.
5-летнего мальчика выписали из больницы и отдали под присмотр бабушке. Жизни 4-летней девочки уже тоже ничего не угрожает.
Мать детей доставили в специализированное медицинское учреждение. Ей инкриминируют статью 15 (Покушение на преступление) и ст. 115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины.
Известно, что она 1986 года рождения и с детьми проживала одна, отец детей проживает отдельно.
В полиции выясняют все обстоятельства произошедшего, устанавливают подробности и проводят досудебное расследование.
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