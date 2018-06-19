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У Тернополі водій маршрутки збив дитину: мати просить відгукнутися свідків трагедії

STYLERLIFE        19.06.2018 - 16:07

В патрульній поліції підтвердили інформацію про цей інцидент

У Тернополі водій маршрутки збив дитину. Дівчинка з важкими травмами опинилася в лікарні. Про це повідомила мама дівчинки на своїй сторінці в Facebook.

"На вул. Острозького, біля спортивної школи водій маршрутки "8" збив мою дочку, яка переходила дорогу на зелене світло. Прошу всіх водіїв, у кого є запис відеореєстратора, відгукнутися. Пішоходи та пасажири маршрутки, які були свідками цієї трагедії, будь ласка, напишіть або зателефонуйте 0966420313. Буду щиро вдячний за допомогу! На місці моєї крихти міг бути кожен", - йдеться в повідомленні матері постраждалої дитини.

В патрульній поліції підтвердили інформацію про цей інцидент.

"8-річну дівчинку госпіталізували до приїзду співробітників патрульної поліції. Забезпечено охорону місця події. Викликано СОГ. За напрямом слідчого водія доставили в КУТОР для проходження огляду на визначення стану алкогольного сп'яніння", - зазначають правоохоронці.

Раніше повідомлялося, що в Тернополі через байдужість і некомпетентність місцевих лікарів помер маленький Артем, якому було три роки і 8 місяців. Хлопчику чотири рази викликали швидку допомогу, але медики не змогли врятувати дитину. Мама Артема – Надія Качура – розповіла про останні дні життя свого сина.

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Теги: ДТП, Тернополь
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